لابورتا يهاجم بيريز: كلامه يدل على الهوس ببرشلونة

هاجم رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا (63 عاماً) الغريم التقليدي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بعد تصريحات الأخير في الجمعية العمومية للنادي الملكي، التي اتهم فيها الفريق الكتالوني بالفوز نتيجة المدفوعات لنيغريرا.

ونفى لابورتا هذه الإيحاءات تماماً، مؤكداً أن النادي الأبيض كان المستفيد تاريخياً من قرارات الحكام، وأن قناة ريال مدريد تسعى باستمرار للتأثير على التحكيم أسبوعياً، في محاولة لتشويه صورة برشلونة وإظهار النادي وكأنه لم يُمنح العدالة في مواقف عديدة. وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة: "الآن وأنا في أندورا أتذكر تصريحات بيريز في جمعية ريال مدريد، التي لم تتح لي فرصة التعليق عليها سابقاً، أعتقد أنها خارجة عن السياق، وتعكس الهوس ببرشلونة، يبدو أنهم مضطرون للحديث عن برشلونة لتبرير أمور معينة، وهم حاضرون باستمرار في إجراءات قضية نيغريرا، يطيلونها رغم عدم وجود أي دليل، لكنها طريقة لتبرير شيء غير صحيح: برشلونة لم يشتر حكاماً أبداً، والحكام عادة لا يميلون لمصلحته، بينما مدريد استفاد منه دائماً".

وأضاف لابورتا في حديثه عن تعادل ريال مدريد أمام مضيفه إلتشي بنتيجة (2-2) في الجولة السابقة من الدوري الإسباني بالقول "على سبيل المثال، في الجولة الماضية، سجل ريال مدريد هدفين، من وجهة نظري، لمس بيلنغهام الكرة بذراعه، ما ساعده على التسجيل، وفي الهدف الآخر كاد فينيسيوس أن يكسر أنف الحارس إيناكي. هذان الهدفان لم يكن ينبغي احتسابهما، ولو لم يُحتسبا، لكان برشلونة متصدراً الدوري الآن، وهو ما يظهر مدى التفاوت في التعامل مع الفرق الكبيرة".

وعرج لابورتا في حديثه عن قناة ريال مدريد التلفزيونية واتهمها بمحاولة التأثير على الحكام بشكل دائم، قائلاً "تحاول قناة ريال مدريد كل أسبوع التأثير على قرارات الحكام، ويمكن لأي متابع أن يلاحظ هذه المحاولات المستمرة للضغط على التحكيم، وهذا سلوك مخزٍ بحق، لا يحق لهم بعد ذلك أن يدّعوا أن الحكام يميلون لصالح برشلونة، فقط انظروا إلى رؤساء لجنة الحكام السابقين، أو الأعضاء والمسؤولين واللاعبين السابقين من ريال مدريد، ما تبثه القناة يستحق التحليل، وأتفهم ولاء الجماهير، لكن لا ينبغي أن يعطونا دروساً ويشوهوا سمعة برشلونة".

واصل لابورتا تصريحاته النارية عن ريال مدريد قائلاً: "لديهم هوس بالانتقام من أفضل فترة في تاريخ برشلونة، لم يعجبهم أن يكون الفريق المرجع العالمي بين 2004 و2015 عندما كان مهيمناً، يبحثون عن تبريرات لا تصل إلى أي مكان، كانت فترة مزدهرة، كنا الفريق الأفضل، معترفاً بنا ومعجباً بنا ومقدراً لما نقدمه، فزنا بالعديد من الألقاب ولعب برشلونة أسر قلوب الجميع، وحظي بإعجاب العالم كله، لذا لا تبحثوا عن أعذار، فبرشلونة فاز بجدارة واستحقاق، وهم يريدون تبرير أنفسهم".

وتحدث لابورتا عن حرب التصريحات بين رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس وريال مدريد بالقول: "في الجمعية أيضاً هاجموا رئيس الليغا، وهذا يجعلني أشك، لدي بعض الخلافات مع تيباس، لكنه شخص نبيل ويعيش منصبه بشغف، لدينا علاقة طبيعية، ليست علاقة ممتازة، وليست غايتنا أن تكون كذلك، أما علاقة مدريد مع الليغا فهي قائمة على المواجهة، وهم مهووسون بمحاولة إطاحته، أريد أن أعرف من سيضعون مكانه؟ لا أثق بهذه الاستراتيجية، تيباس يفعل كل ما في وسعه لتحسين الليغا وجعلها منافسة، لذا يثير الشكوك أن يحاولوا إخراجه".