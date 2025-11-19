- دعا خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، إلى تغييرات قانونية تضمن استفادة الأندية الإسبانية اقتصادياً من مشاركة لاعبيها مع المنتخبات، مشيراً إلى الأعباء المالية غير العادلة التي تتحملها الأندية بسبب النظام الحالي. - يواجه برشلونة تحديات في تسجيل لاعبيه بسبب قيود اللعب المالي النظيف، ويقترح لابورتا استثناء استثمارات الأندية في تطوير المواهب من هذه القيود، مشيراً إلى ضرورة دراسة تطبيق هذا النظام كما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. - تصاعد التوتر بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب استبعاد لامين يامال من المنتخب، مما أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.

طالب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا (63 عاماً)، بإحداث تغييرات قانونية، خلال الفترة المقبلة، تتعلق بمشاركة اللاعبين مع منتخباتهم الدولية، مقترحاً آلية جديدة يرى ضرورة تطبيقها لضمان استفادة الأندية الإسبانية اقتصادياً، وعلى رأسها النادي الكتالوني، ولو بقدر بسيط من هذا الاستنزاف البدني الكبير للاعبين. ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد توتراً واضحاً بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب الأزمة المثارة حول لامين يامال.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الثلاثاء، أن النظام الحالي يُحمّل الأندية الإسبانية التي تُزوّد منتخب إسبانيا بالمواهب، أعباء مالية غير عادلة: "الأندية التي تُرسل اللاعبين إلى المنتخب الإسباني تفعل ذلك، لأنها تقوم بعمل جيد في كرة القدم، وما لا يمكن قبوله هو أن تؤثر استثماراتنا في القاعدة على اللعب المالي النظيف لمختلف الأندية، هذا أمر غير منطقي، والمسألة ليست قضية الحصول على أموال".

ويبحث لابورتا عن حلول مناسبة لناديه برشلونة، الذي عانى كثيراً، خلال السنوات الأخيرة، أزمة تسجيل لاعبيه لدى رابطة الليغا قبل انطلاق كل موسم، في ظل استمرار إشكاليات اللعب المالي النظيف، لذلك يرى أن هذه التعديلات ستمنح الأندية مساحة أكبر للتطور والاستثمار، وأضاف في حديثه: "نحن نغذي المنتخب بلاعبينا، وهذا أمر طبيعي، لكن الاستثمار في القاعدة يجب ألا يُحتسب ضمن قيود اللعب المالي النظيف، هذا الأمر معمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكنه غير مطبّق هنا، ويجب دراسته".

ولم يرغب لابورتا في التوسع بخصوص "الروزنامة" الدولية، لكنه واصل حديثه قائلاً: "أهم ما يقلقني هو حماية لاعبينا من الإصابات، وأن تتحمل المنتخبات مسؤولية ترشيد الجهود والعناية باللاعبين، وأن يسود النظام الطبيعي في المعسكرات، لامين اضطر للعودة إلى المنزل بسبب الإصابة، ونحن معتادون على الضجيج الكبير حول هذه الأمور، التي تحدث مع لاعبين من فرق أخرى، ولا يُثار حولها أي جدل، نحن مستمرون في مواجهة التحديات والدفاع عن حقوقنا".

ودخل نادي برشلونة في صدام مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال التوقف الدولي الحالي، بسبب نجم الفريق، لامين يامال (18 عاماً)، عقب قرار استبعاده من مواجهتي جورجيا وتركيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، وارتبط الخلاف بالعلاج الطبي، الذي تلقاه اللاعب قبل انطلاق معسكر "لاروخا"، دون إخطار الجهاز الطبي للمنتخب، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الإسباني لإصدار بيان أعرب فيه عن دهشته واستيائه، في خطوة عمّقت التوتر القائم بين الطرفين، وأضافت أبعاداً جديدة للأزمة.