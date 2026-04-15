لابورتا يشكك في نزاهة التحكيم: برشلونة يصعّد ضد "يويفا"

- شنّ رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، هجوماً على التحكيم بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مؤكداً تقديم شكوى جديدة لليويفا بسبب "القرارات الفاضحة" للحكم وتقنية الفيديو. - لابورتا انتقد التحكيم في مباراتي الذهاب والإياب، مشيراً إلى عدم احتساب ركلتي جزاء وطرد لاعب ببطاقة حمراء غير مستحقة، مما أضر بمصالح النادي. - أكد لابورتا على ضرورة تقديم احتجاج جديد لليويفا، مطالباً بتوضيحات حول رفض الشكوى السابقة، ومشدداً على التركيز على الدوري الإسباني مستقبلاً.

شنّ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا (63 عاماً) هجوماً لاذعاً على التحكيم، اليوم الأربعاء، عقب إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مؤكداً أن النادي سيقدّم شكوى جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب ما وصفه بـ"القرارات الفاضحة" للحكم وتقنية الفيديو. وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، والتي جاءت على هامش زيارته لبطولة كوندي دي غودو للتنس في برشلونة، إنه يهنئ أتلتيكو مدريد على التأهل، "لكن ذلك لا يُغيّر حقيقة أن ما حدث تحكيمياً في مباراتي الذهاب والإياب كان عاراً، سواء من الحكم أو من الفار".

وأضاف: "ما تعرّضنا له غير مقبول. في مباراة الذهاب لم يُحتسب لنا ركلتا جزاء واضحتان، كما طُرد لاعبنا ببطاقة حمراء في لقطة كان أقصاها بطاقة صفراء، لأن جوليانو لم يكن مسيطراً على الكرة، وهذه البطاقة الحمراء أضرت بنا كثيراً". وكشف لابورتا أن برشلونة سيعيد تقديم شكوى رسمية إلى يويفا، بعدما سبق للنادي أن تقدّم باحتجاج عقب مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، من دون أن تتم الاستجابة له. وتابع: "نريد توضيح أسباب رفض الشكوى السابقة، وما حدث في الإياب غير مقبول إطلاقاً. كانت هناك قرارات مؤثرة أضرت بمصالح النادي بشكل واضح".

وتطرّق رئيس برشلونة بالتفصيل إلى عدد من اللقطات المثيرة للجدل، معتبراً أن التحكيم كان منحازاً ضد فريقه طوال المواجهة. وتابع: "في الإياب، إريك غارسيا لم يكن آخر لاعب، وكان جول كوندي قادراً على التغطية، الحكم أشهر بطاقة صفراء ثم تدخّل الفار لتغيير القرار. هدف فيران كان صحيحاً، وركلة الجزاء على داني أولمو كانت واضحة، والاعتداء على فيرمين غير مقبول، كان يتألم في أثناء خياطة الجرح ولم يُعاقَب المعتدي حتى ببطاقة".

ولم يخفِ لابورتا غضبه من رفض يويفا الشكوى السابقة، التي تتعلّق بلمسة يد داخل منطقة الجزاء في لقاء الذهاب، قائلاً: "برشلونة يطالب بتفسيرات حول عدم قبول الشكوى، وسيتم التقدم باحتجاج جديد، لأن ما حدث لا يمكن السكوت عنه". وردّ لابورتا بقسوة على الاتهامات التي تتحدث عن استفادة برشلونة من التحكيم، قائلاً: "من يقول ذلك عديمو خجل. عليهم فقط مشاهدة هذه المواجهة في دوري الأبطال. لا أحد يصدق هذا الكلام". واختتم رئيس برشلونة حديثه بتأكيد ضرورة طيّ صفحة دوري أبطال أوروبا والتركيز على منافسات الدوري الإسباني خلال المرحلة المقبلة.