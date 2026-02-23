- خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، يواجه اتهامات بجرائم مالية تشمل غسيل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة، مع تورط أعضاء من فريقه الإداري في القضية. - لابورتا ينفي الاتهامات، مشيراً إلى أنها مبنية على إشاعات صحافية، ويؤكد أن جميع العقود الموقعة كانت لإنقاذ النادي، مثل اتفاقية بيع مقصورات VIP. - يشدد لابورتا على أن عقد جمهورية الكونغو الديمقراطية كان ضرورياً لتحسين حياة الأشخاص، مؤكداً أن النادي لديه الحجج للرد على الاتهامات.

ردّ رئيس نادي برشلونة الإسباني المنتهية ولايته، خوان لابورتا (63 سنة)، على الاتهامات التي تتعلق بجرائم مالية خلال فترة توليه قيادة النادي الكتالوني، خصوصاً في ظلّ ترشحه لخوض انتخابات النادي في شهر مارس/آذار المقبل.

وكذب لابورتا الشكوى المقدمة ضده أمام المحكمة الوطنية من أحد أعضاء النادي التي تتهمه، من بين جرائم أخرى، بغسيل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة مزعومة، وفقاً لما نشرته صحيفة "إل بيريوديكو"، الاثنين، إذ تُفصّلُ الوثيقة سلسلة من العمليات والمعاملات الاقتصادية في الخارج، وإلى جانب لابورتا، تضمّ قائمة المتهمين أيضاً جزءاً كبيراً من فريقه الإداري، بدءاً من الرئيس المؤقت رافاييل يوستي، وكذلك ماريا إيلينا فورت، وفيران أوليفيه، وجوسيب كوبيلس، أو نائب الرئيس الاقتصادي السابق، إدوارد روميو.

وبحسب المعلومات نفسها، تمتد الشكوى أيضاً لتشمل مانيل ديل ريو، المدير المالي آنذاك والمدير العام الحالي؛ وسيرجي أتينزا، رئيس قسم الامتثال؛ ولويس ميادو، رئيس الخدمات القانونية، بالإضافة إلى شقيق لابورتا، تشافييه لابورتا إستروش، الشريك في مكتب "لابورتا وأربوس" للمحاماة، إلى جانب مديرين لشركات ووسط يُزعم تورطهم في القضية.

وقُدمت الشكوى في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي في المحكمة المناوبة التابعة للمحكمة المركزية الابتدائية في المحكمة الوطنية، وأُرفقت بحوالى 38 وثيقة، من بينها "معلومات عن الشركات ومقالات صحافية حول عمليات نايكي وبناء الملعب الجديد التي تتمحور حولها الاتهامات.

وأشار لابورتا، في تصريحات خاصة لإذاعة "راديو كتالونيا"، الاثنين، إلى أن الشكوى مبنية على إشاعات صحافية، محذراً من أنه "سيجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الافتراءات"، وقال لابورتا: "أرسلوا لي رسالة تفيد بحدوث ذلك. منذ فترة وهم يحاولون تشويه العملية الانتخابية، ونادي برشلونة وكانت الاستراتيجية إعلامية والآن أخذت بُعداً قضائياً. كل شيء كاذب ومربوطاً باستراتيجية إعلامية وقضائية، وانتخابية".

وتابع لابورتا المرشح في انتخابات برشلونة الإسباني "لا يمكننا نشر العقود بسبب اتفاقيات السرية. ضمن هذه المعايير يمكننا أن نكون شفافين. لا نعرف من قدم الشكوى، وكل شيء جرى بنية الافتراء"، في وقت أكد لابورتا أن جميع العقود الموقعة أُبرمت من أجل "إنقاذ برشلونة"، وضرب مثالاً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع شركة "نيو إيرا" لبيع مقصورات كبار الشخصيات (VIP) في الملعب، وهي عملية سمحت بتسجيل اللاعب أولمو، بحسب ما ذكر.

وحول العقد المبرم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوضح لابورتا أن مؤسّسة نادي برشلونة ستقوم بعمل على أرض الواقع لأن النادي الكتالوني يرغب في "تحسين حياة الأشخاص الذين يمرّون بظروف صعبة. كان عقداً بقيمة 44 مليون يورو، وكان لا بدّ من إبرامه. لست نادماً لأن ذلك عاد بالنفع على الاقتصاد. لدينا الحجج للرد على كلّ شيء".