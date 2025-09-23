لابورتا يؤكد جهوزية ملعب كامب نو وقرار واحد مُنتظر للعودة رسمياً

- كشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن جاهزية ملعب كامب نو لاستضافة المباريات، بانتظار تصريح رسمي من مجلس المدينة للعودة إليه. - أكد لابورتا أن جميع الإجراءات التنظيمية قد اكتملت، وأن الملعب جاهز للعب، لكن القرار النهائي يعتمد على اجتماع مجلس المدينة لإصدار رخصة الإشغال. - في حال عدم الحصول على الموافقة، سيخوض برشلونة مباراته ضد ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك، مع احتمالية لعب مباراة دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان هناك أيضاً.

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا (63 سنة)، تفاصيل جديدة حول ملعب كامب نو الجديد، في ظل التأخر في العودة إليه بسبب عدم الحصول على تصريح رسمي من بلدية المدينة، مشيراً إلى أنه ينتظر قراراً واحداً لتأكيد العودة رسمياً في وقت قريب جداً.

وقال رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الثلاثاء، في تصريحات لإذاعة "راك 1": "ملعب كامب نو أصبح جاهزاً، اتبعنا جميع الإجراءات التنظيمية، واليوم يمكننا القول إن كل شيء اكتمل رسمياً، ما لم يُقرر مجلس المدينة خلاف ذلك، الملعب جاهز للعب، وهذا ما أكدته رابطة الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكنني لا أريد أن أزيد الضغط، فهذه الأمور لها إجراءاتها الخاصة، مجلس المدينة مسؤول عن ذلك، ونأمل أن يمنحنا تصريح فتح الملعب في مرحلته الأولى".

ومع تأكيد لابورتا أن ملعب كامب نو أصبح جاهزاً لاستضافة المباريات رسمياً، أشار إلى أن قراراً واحداً يفصل عن افتتاح الملعب للمباريات، فـ"اليوم الساعة الرابعة عصراً، هناك اجتماع مجلس المدينة لإصدار قرار حول العودة إلى كامب نو. سيخبرنا مجلس المدينة بعد ظهر اليوم ما إذا كان سيمنحنا رخصة الإشغال الأولى لملعب لكامب نو، للعودة إليه رسمياً".

وذكر لابورتا أن ملعب مباراة ريال سوسييداد لم يُقرر بعد حتى الآن، بانتظار قرار مجلس البلدية الأخير، وفي حال عدم الحصول على الموافقة الرسمية للعودة إلى كامب نو، فإن برشلونة سيخوض مباراته أمام ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل في 28 سبتمبر/أيلول الحالي على ملعب مونتجويك، على أن يخوض مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً في الملعب نفسه بعد ثلاثة أيام من تاريخ مواجهة ريال سوسييداد.