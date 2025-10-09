لابورتا يؤكد اقتراب الاتفاق مع يويفا والخليفي: أشكره على العودة

- أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، رغبة النادي في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإنهاء الخلافات السابقة، مشيرًا إلى أهمية تهدئة الأجواء في كرة القدم الأوروبية. - أشار لابورتا إلى العلاقة الجيدة مع ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، مؤكدًا على أهمية التعاون لتحقيق اتفاق يعيد برشلونة إلى يويفا، مما يعزز الأجواء الإيجابية. - رحب الخليفي بعودة لابورتا إلى "العائلة"، مشددًا على أهمية التغييرات في نظام البطولات الأوروبية، ومؤكدًا على مواصلة النمو وزيادة عدد الأندية في الرابطة.

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا (64 سنة)، رغبة النادي في الاقتراب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يويفا لإنهاء كل خلافات السنوات الماضية، والوصول إلى تسوية تُنهي كل شيء، وهي التصريحات التي تأتي بعد حوالى أسبوع من ظهور لابورتا مع رئيس يويفا في مدرجات ملعب مونتغويك خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحدث لابورتا في تصريحات لبرنامج "إل شيرينغويتو" الإسباني، الخميس، بعد نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية لرابطة الأندية الأوروبية: "دعانا رئيس رابطة الأندية الأوروبية وقَبِلنا الدعوة بلطف. نحظى بعلاقة جيدة للغاية مع ناصر الخليفي (رئيس الرابطة). نحن في نادي برشلونة مع تهدئة كرة القدم الأوروبية وما نريده هو أن يكون هناك اتفاق وأن نعود إلى يويفا. هذا ما تريده كل الأندية وها نحن نعمل في هذا الصدد. المجيء إلى هنا يخلق أجواء إيجابية للوصول إلى اتفاق من شأنه تهدئة كرة القدم الأوروبية".

واستُقبل خوان لابورتا، أمس الأربعاء، فور وصوله، بعناق حار من قبل الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ما يدل على العلاقة الجيدة بين برشلونة والرابطة، كما وحضر لابورتا حفل عشاء هذا الحدث مساء أمس الأربعاء، حيث التقى أيضاً برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني، ألكسندر تشيفرين.

وفي هذا الإطار وجه رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، رسالة لرئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، وقال في تصريحات بعد نهاية اجتماع الجمعية العمومية للرابطة أمام الصحافيين: "كان معنا هنا أمس مدعو خاص، حضر رئيس نادي برشلونة. فهو صديق منذ وقت طويل. في بعض الأحيان لا يكون الأصدقاء على توافق معنا وتكون هناك اختلافات ولكن فيما بعد يتم إيجاد حل. أود أن أشكره على العودة للعائلة من جديد. وفيما يخص المستقبل، لا ينبغي أن نخاف من التغييرات. لقد غيّرنا بالفعل نظام بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي واليوم يمكننا القول إنه أكبر إنجاز حققناه. ماذا نريد حاليا؟ مواصلة النمو وأن يكون هناك ألف نادٍ في رابطتنا".