لابورتا من الصراع مع يويفا إلى التسوية لمصلحة برشلونة

- تحسن العلاقة بين برشلونة ويويفا: دخل رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في مرحلة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يبدو أن هناك تسوية تخدم مصلحة النادي بعد صراع طويل. - التخلي عن السوبر ليغ: تشير التقارير إلى أن برشلونة يتجه للتخلي عن فكرة السوبر ليغ نهائياً، بعد تحسن العلاقة مع يويفا، مما يتيح للنادي استخدام ملعبين في دوري الأبطال. - مصلحة برشلونة أولاً: يضع لابورتا مصلحة برشلونة في المقدمة، من خلال تحسين العلاقة مع يويفا لضمان الدعم المالي والتنظيمي، مما يعزز من تطور النادي.

دخل رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا (63 سنة) في مرحلة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، إذ يبدو أن هناك تسوية كبيرة تخدم مصلحة النادي الكتالوني في الموسم الحالي والسنوات القادمة، بعد صراع شرس شهدته السنوات الماضية وأثرت سلباً على علاقة الطرفين.

كان لابورتا من أبرز الداعمين لمشروع بطولة السوبر ليغ رفقة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ورغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الرئيسان في السنوات الماضية، وانسحاب أندية أوروبية كبيرة من المشروع، إلا أن برشلونة وريال مدريد أصرا على العمل من أجل أن يُبصر المشروع النور. لكن يبدو أن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد الذي زاد عدد المباريات، وبالتالي رفع أرباح الأندية الأوروبية المشاركة، كان مرضياً للأندية الكبيرة، ولهذا السبب بدأت فكرة السوبر ليغ تتلاشى تدريجياً.

استثناء لملعب كامب نو

عانى نادي برشلونة من تأخر الأعمال في ملعب كامب نو الجديد، إذ لم يحصل على تصريح رسمي من بلدية برشلونة للبدء في تشغيل الملعب خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي جعل برشلونة يتأخر في العودة إلى ملعبه، وهو ما أجبر لابورتا على مفاوضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا من أجل منحه استثناءً لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا في ملعبين حتى في الدور الأول (ينصُ القانون على تسجيل ملعب واحد فقط في الدور الأول)، إذ يسعى برشلونة لخوض مباراة أو اثنين على ملعب مونتجويك وخوض مباراتين في ملعب كامب نو قبل نهاية الدور الأول، وهو القرار الذي يبدو أنه سيحدث بعد سلسلة الأحداث وتحسن العلاقة بين لابورتا ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين.

لابورتا والتخلي عن فكرة السوبرليغ نهائياً

حضر رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في ملعب مونتجويك، منتصف هذا الأسبوع، حيث جلس إلى جانب لابورتا والتقطت الكاميرات لقطات كثيرة للرجلين وهما يتحدثان مع ابتسامة واضحة، ما يُشير إلى أن العلاقة بين الطرفين تحسنت كثيراً عكس ما حصل في السنوات الماضية. وربما حضور تشيفرين يؤكد أن هناك تسوية ستُبصر النور قريباً بنسبة كبيرة، وستسمح لبرشلونة باستخدام ملعب مونتجويك وملعب كامب نو في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، مقابل تخلي برشلونة عن فكرة السوبر ليغ نهائياً.

مصلحة برشلونة أولاً

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن برشلونة يتجه فعلاً للتخلي عن فكرة السوبرليغ، بعد أن تحسنت العلاقة كثيراً مع الاتحاد الأوروبي يويفا، وبالتالي، بدأ رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا في وضع مصلحة برشلونة أولاً قبل أي شيء، والتي تتضمن تحسين العلاقة مع يويفا لكي لا يتعرض الفريق للضغوط الكبيرة، إن كان مالياً أو تنظيمياً، في المواسم القادمة، بالإضافة للحصول على دعم يويفا باعتباره واحداً من أكبر الأندية الأوروبية، ما يجعله يتطور من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة والتعاقد مع لاعبين مُميزين.