لابورتا مستاء من موهبة برشلونة وباريس سان جيرمان يخرج فائزاً

أبدى رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا (63 سنة) استياءه من موهبة النادي الكتالوني درو فيرنانديز، الذي اقترب من المغادرة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقرار مفاجئ من اللاعب، عكس الاتفاق الذي كان مع إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية خلال الأيام الأخيرة إلى أن موهبة فريق برشلونة درو فيرنانديز (18 سنة) أصبح أقرب من أي وقت مضى من التوقيع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل حوالي ستة ملايين يورو، وهو الأمر الذي أزعج رئيس النادي الكتالوني كثيراً، نظراً إلى أن جميع الأطراف لم تتفق على هذا القرار في وقت سابق.

وعبّر لابورتا عن استيائه من قرار درو فيرنانديز، وقال في حديث خاص مع إذاعة كتالونيا الاثنين: "سنتحدث عندما يكتمل الأمر، كان موقفاً مزعجاً. كان الأمر مفاجئاً لأننا اتفقنا على حلٍّ مختلفٍ عند بلوغه سنّ الـ18. المثير للدهشة أن وكيل أعماله أخبرنا بأنّه لا يستطيع الالتزام بما اتفقنا عليه". وأشار لابورتا إلى أن برشلونة قادر على "تغيير الوضع كما عُرض عليه"، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية الحصول على ما يصل إلى 8.5 ملايين يورو مقابل درو من سان جيرمان، بدلاً من المبلغ المنصوص عليه في بند فسخ العقد.

وانضمّ درو إلى أكاديمية لا ماسيا الخاصة بنادي برشلونة، والتي تُعد من الأفضل في العالم، في عام 2022، وشارك منذ ذلك الحين في ثماني مباريات مع الفريق الأول، ولكن قراره المفاجئ جاء في ظل عدم اكتمال المفاوضات بشكل كامل مع النادي الكتالوني، وعدم تأكيده سبب مغادرته بطل الليغا باتجاه النادي الباريسي كما تُشير التوقعات مؤخراً.

وكان مدرب نادي برشلونة الإسباني الألماني هانسي فليك تحدث عن أزمة الموهبة درو فيرنانديز ومغادرته النادي الكتالوني، وعبر عن خيبة أمله في رحيل اللاعب الشاب، وقال في تصريحات في مؤتمر صحافي: "ما أود قوله للاعبين الشباب من أكاديمية لا ماسيا هو أننا برشلونة، وأحد أفضل الفرق في العالم. نمنحهم فرصة التدرب معنا، والنمو يومياً مع أفضل لاعبي العالم. نوفر لهم الفرصة، ونقدم لهم الدعم، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الثقة".

وأضاف فليك الذي منح درو فيرنانديز فرصة المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة في أكثر من مباراة خلال الموسمين الأخيرين: "إذا كنتم ترغبون باللعب لبرشلونة، فافعلوا ذلك بكل ما تملكون. هذا ما أود قوله لكل من هو معنا الآن أو سينضم إلينا مستقبلاً. يجب أن يكون هذا هو هدفكم بنسبة 100% لهذه الألوان، يجب أن تعيشوا من أجلها، هذا ما أريد رؤيته. لا أريد أي شيء آخر، هذا كل ما يمكنني قوله".