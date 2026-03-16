لابورتا سعيد بإعادة انتخابه رئيساً لبرشلونة: فوز ساحق

- خوان لابورتا يُنتخب رئيساً لنادي برشلونة للمرة الثالثة، محققاً 68.18% من الأصوات، متفوقاً على منافسه فيكتور فونت، ويعد بقيادة الفريق نحو النجاح. - لابورتا يشيد بالانتخابات كنموذج فريد للديمقراطية، حيث شارك الأعضاء في "عرس ديمقراطي" يعكس الانتماء للنادي، معتبراً النتيجة الساحقة دافعاً للوحدة والقوة. - حوالي 32,934 مشجعاً كتالونياً صوتوا للابورتا من بين 48,480 مشاركاً، مما يعكس دعم الأعضاء الكبير لرؤيته في مواجهة التحديات.

عبّر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا (68 سنة)، عن فخره وسعادته بعد إعادة انتخابه رئيساً للنادي الكتالوني للمرة الثالثة في مسيرته، متعهداً بقيادة الفريق لتحقيق النجاح، خصوصاً هذا الموسم.

وحصل لابورتا على 68.18% من مجموع الأصوات، متفوقاً على منافسه، فيكتور فونت. وفي وقت متأخر من فجر الاثنين، قال لابورتا في مؤتمر صحافي: "نتيجة ساحقة، ستمنحنا قوة كبيرة وتجعلنا لا نُقهر. في هذه الانتخابات كان هناك ترشيح يمثل مقترحاً للمواجهة والانقسام، بينما صوّت الأعضاء لصالح مقترحنا بأغلبية واسعة تجعلنا جميعاً معاً ندافع عن برشلونة ضد كل شيء وضد الجميع".

وبدأ لابورتا خطابه موجهاً الشكر لـ"هذا النادي الرائع الذي يصوّت فيه الأعضاء لتقرير من سيكون الرئيس ومجلس إدارته"، وهو شيء وصفه بأنه نموذج "فريد في العالم"، ثم أضاف: "نحن ناد يقوم بالتصويت، قام أعضاؤه بالمشاركة في يوم رائع كان عُرساً للديمقراطية وتجسيداً للروح المدنية وتمجيداً للانتماء لبرشلونة".

ومنح حوالي 32 ألفاً و934 مشجعاً كتالونياً أصواتهم لخوان لابورتا في الانتخابات التي شارك فيها 48 ألفاً و480 من أعضاء النادي، ما يعادل نسبة 42.34% من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 114 ألفاً و405 أشخاص.