- خوان لابورتا يوضح أن قرار الاستغناء عن ليونيل ميسي كان ضرورياً لإعادة توازن الاقتصاد وبناء فريق تنافسي جديد، رغم رغبته في استمرار ميسي. - العلاقة المستقبلية بين ميسي وبرشلونة تعتمد على رغبة الطرفين، بينما انسحب النادي من مشروع السوبرليغ لعدم جدواه وتطورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. - لابورتا يشير إلى تحيز الحكام ضد برشلونة، ويعبر عن تدهور علاقته بفلورنتينو بيريز بسبب قضية نيغريرا وتأثيرها على تاريخ النادي.

خرج رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا (63 عاماً)، للحديث عن قرر الاستغناء عن ليونيل ميسي (38 عاماً)، في الوقت الذي أكد فيه أن علاقته برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، شهدت تدهوراً في الأشهر الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة إل بايس الإسبانية، مساء الأحد، قال لابورتا متحدثاً عن رحيل ميسي: "كان عليّ اتخاذ قرار وأعتقد أنني أصبت. النتائج تتحدث عن نفسها. استطعنا إعادة توازن الاقتصاد في النادي، وكونّا فريقاً تنافسياً، وكان الوقت مناسباً لمرحلة التجديد. ميسي كان في نهاية مسيرته، وكان يجب بناء فريق جديد. هل كنت أرغب في بناء فريق جديد بمساعدة ميسي؟ نعم، حاولنا ذلك، لكن لم يكن ممكناً".

وبخصوص العلاقة المستقبلية مع ميسي، أضاف لابورتا: "ستكون العلاقة المستقبلية حسب رغبة ليونيل وبرشلونة. في مرحلة ما، ستتلاقى مصالح الطرفين مجدداً". وعن قرار النادي بالانسحاب من مشروع السوبرليغ، قال: "قررنا الانسحاب لعدم جدوى المشروع، لأنه لم يكن يتطور كما ينبغي. وأخبرناهم بذلك مسبقاً. علاوة على ذلك، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتخذ خطوات لتحسين استدامة كرة القدم في أوروبا".

وعن التحكيم، أشار لابورتا: "لطالما شعرت بأننا بحاجة لأن نكون متفوقين جداً، لأن الحكام لا يميلون لصالحنا. يبدو أنهم دائماً يدعمون ريال مدريد". وبالنسبة لقضية نيغريرا، أضاف: "في كل مرة يوشك فيها الملف على الإغلاق، يقدمون أدلة غير حاسمة (إدارة ريال مدريد). لكن القاضي، لإظهار أنه أدار العملية بشكل صحيح، يضطر إلى تمديد التحقيق ستة أشهر أخرى. يحاولون ترويج فكرة أن الحكام يفضلون برشلونة بدل ريال مدريد، بهدف التشكيك في أروع فترة في تاريخ النادي التي بدأت مع ريكارد واستمرت مع غوارديولا. منذ ظهور فلورنتينو في قضية نيغريرا، تدهورت علاقتنا به".