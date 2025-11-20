كين يقترب من الرحيل وبايرن ميونخ يجد مرشحه المثالي

- دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، يظهر كخيار محتمل لبايرن ميونخ لتعويض هاري كين، خاصة مع إمكانية رحيله مجاناً في 2026، ويتميز بقدرات تهديفية وقوة بدنية تتماشى مع أسلوب النادي البافاري. - بايرن ميونخ بدأ اتصالات أولية مع فلاهوفيتش، مستفيداً من قرب نهاية عقده مع يوفنتوس، وسط شكوك حول مستقبل كين الذي ينتهي عقده في 2027، دون مؤشرات قوية على تمديده. - يوفنتوس يواجه معضلة بشأن فلاهوفيتش، بين بيعه في يناير أو السماح له بالرحيل مجاناً، بينما يبحث عن بدائل هجومية تحسباً لرحيله.

عاد اسم اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش (25 عاماً)، للظهور على رادار نادي بايرن ميونخ الألماني خيارا محتملا لتعويض النجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) في الموسم المقبل. ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى يونيو/ حزيران 2026، لكن وضعه التعاقدي، إلى جانب اهتمام الألمان، يجعله خياراً مطروحاً بقوة، خصوصاً مع إمكانية رحيله مجاناً لاحقاً. ويُنظر إلى النجم الصربي باعتباره مهاجماً كلاسيكياً، وهدافاً داخل منطقة الجزاء، وبمستوى راتب يمكن التعامل معه.

وبحسب ما أورده موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأربعاء، قد يكون فلاهوفيتش جزءاً من خطة التجديد الهجومي في "أليانز أرينا"، إذا قرر كين الرحيل أو خفض دوره الفني خلال المرحلة المقبلة. ولا يقتصر إعجاب بايرن بالمهاجم الصربي على قدراته التهديفية، وإنما يشمل أيضاً قوته البدنية وصلابته وخبرته في المسابقات الأوروبية الكبرى. وفي ميونخ، يرى المسؤولون، أن فلاهوفيتش ينسجم تماماً مع المدرسة التاريخية للنادي، التي تعتمد على مهاجم قوي ومرجع هجومي واضح داخل منطقة الجزاء.

وبحسب التقارير، بدأ النادي البافاري اتصالات أولية مع محيط اللاعب لدراسة إمكانية ضمه، في صفقة مجانية مستقبلاً، مستفيداً من قرب نهاية عقده. ويأتي ذلك وسط شكوك تحيط بمستقبل كين الذي ينتهي عقده مع البافاري في 2027، مع عدم وجود مؤشرات قوية على تمديده. ورغم هذا الاهتمام، لم يتقدّم بايرن بعرض رسمي حتى الآن، وما يجري حالياً مجرد جمع للمعلومات. وفي يوفنتوس، يواجه النادي معضلة حقيقية؛ الإبقاء على فلاهوفيتش أو السماح له بالرحيل مجاناً في 2026.

وتشير المصادر إلى أنّ اللاعب الصربي رفض تجديد عقده بالشروط الحالية، ما يضع الإدارة أمام خيارين؛ بيعه في يناير/ كانون الثاني، أو تركه يرحل دون مقابل لاحقاً، وهو ما قد يساعد النادي على تخفيف الأعباء المالية، رغم الخسارة الرياضية الكبيرة. وبحسب بعض وسائل الإعلام الإيطالية، بدأ "يوفي" بالفعل دراسة خيارات هجومية بديلة، تحسّباً لرحيل الصربي.

ويمتلك فلاهوفيتش مزيجاً من القوة البدنية والتحركات الذكية داخل المنطقة، ما يجعله نموذجاً مثالياً لأسلوب بايرن. كما يستطيع اللعب مهاجما وحيدا أو الاندماج سريعاً مع زملائه في الخط الأمامي. ورغم أن سجله التهديفي جيد، إلا أن أداءه شهد بعض التذبذب، وهو عامل يضعه بايرن في الحسبان قبل اتخاذ القرار النهائي. وفي حال انتقاله إلى ميونخ، قد يتولى اللاعب دور القائد الهجومي الجديد، ويشكّل جزءاً من عملية انتقال منظمة في الخط الأمامي.

وستكون الأشهر المقبلة حاسمة لبايرن ميونخ، سواء بالتمسك بكين أو الاستثمار في بديل يقود الهجوم. ويبدو فلاهوفيتش خياراً واقعياً ومناسباً اقتصادياً، إذا لم يُمدد عقد النجم الإنكليزي. ويبحث النادي البافاري عن حل متوسط المدى؛ لاعب يستطيع المنافسة الآن ويملك هامشاً كبيراً للتطور مستقبلاً. وقد يساهم قدوم فلاهوفيتش في الحفاظ على القوة التنافسية للفريق، مع منح الهجوم جرعة من الشباب والجودة. وتزداد قوة خيار التعاقد مع فلاهوفيتش، ضمن خطة بايرن ميونخ لإطلاق دورة هجومية جديدة في المرحلة المقبلة.