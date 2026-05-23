كين يتوج موسمه الاستثنائي بإهداء كأس ألمانيا إلى بايرن

قاد المهاجم الإنكليزي، هاري كين (32 عاماً) فريق بايرن ميونخ إلى التتويج بكأس ألمانيا لكرة القدم بعدما تغلب مساء السبت على شتوتغارت في النهائي بنتيجة (3ـ0). وأضاف بايرن لقب الكأس إلى الدوري رافعاً رصيده إلى 21 لقبا في المسابقة، والأول له منذ عام 2020، مُستفيداً من تألق اللاعب الإنكليزي صاحب الـ"هاتريك" في مباراة النهائي.

واصطدم "البافاري" بتماسك منافسه دفاعياً، الذي فرض عليه التعادل في أول 45 دقيقة من المواجهة، ولكن في الشوط الثاني، ظهر لاعب توتنهام سابقاً ليحرز ثلاثية في الدقائق 55 و80، و92، وكان هدفه الأخير من ركلة جزاء، منهياً صمود شتوتغارت الذي لم يقدر في الموسم الحالي على الصمود أمام بايرن بين الدوري والكأس واستسلم في النهاية لقوة منافسه الذي كان مصراً على حصد اللقب ليعوض إخفاقه في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مواجهة نصف النهائي.

وكان موسم اللاعب الإنكليزي مميزاً، فقد سجل 36 هدفاً في الدوري و14 هدفاً في أبطال أوروبا وهدفا في الكأس الممتازة الألمانية و10 أهداف في كأس ألمانيا، منهياً الموسم برصيد 61 هدفاً في 51 مباراة رسمية، وهو رقم يكشف أهميته في حسابات فريقه الذي سجل 122 هدفاً في الدوري الألماني. كما أنهى هاري كين عقدة غياب الألقاب التي لاحقته في تجربته السابقة مع نادي توتنهام ومنتخب بلاده، وحصد تتويجات عديدة مع النادي الألماني محلياً في انتظار أن ينقل نجاحه إلى دوري الأبطال.