كين وهالاند يتصدران قمة إنكلترا والنرويج.. من يحسم صراع الأرقام؟

- المواجهة المرتقبة بين هاري كين وإرلينغ هالاند في قمة إنكلترا والنرويج تعد من أبرز مواجهات كأس العالم 2026، حيث يتنافسان على لقب الهداف مع مبابي وميسي. - هالاند يتفوق تهديفياً بمعدل 1.75 هدف كل 90 دقيقة مقارنةً بـ 1.22 لكين، وكلاهما يتجاوزان التوقعات التهديفية، مما يجعلهما الأخطر في الملعب. - تاريخياً، تواجه المنتخبان 12 مرة، حيث لم يحقق المنتخب الإنكليزي أي فوز في المباريات الودية، بينما تفوق النرويجي في ست منها.

ستكون المواجهة بين المهاجمَين الإنكليزي هاري كين والنرويجي إرلينغ هالاند، من أكثر المواجهات المُنتظرة في قمة إنكلترا والنرويج التي تقام منتصف ليل السبت -الأحد، فهما من بين أبرز الهدافين في بطولة كأس العالم 2026، ومهاجما رأس الحربة اللذان يملكان قدرات تهديفية كبيرة في خط الهجوم.

وسجل هالاند مع النرويج سبعة أهداف حتى الآن وهو يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين سجلا ثمانية أهداف حتى الآن، في وقت يحتل المهاجم الإنكليزي هاري كين المركز الرابع في القائمة برصيد ستة أهداف، وبالتالي يملك النجمان فرصاً كبيرة لإضافة المزيد من الأهداف في القمة ومنافسة مبابي وميسي على لقب أفضل هداف في المونديال الحالي.

ويملك هالاند معدلاً تهديفياً أعلى من كين، إذ إن معدله هو 1.75 هدف كل 90 دقيقة، مقابل 1.22 هدف كل 90 دقيقة لهاري كين، بينما اللافت هو أن المهاجمين سجلا أهدافاً أعلى من المعدل المتوقع، فبينما بلغت نسبة الأهداف المتوقعة لهالاند 4.3 أهداف سجل سبعة، وفي حين بلغت نسبة الأهداف المتوقعة لكين 3.4 أهداف سجل ستة وصنع هدفاً آخر مع المنتخب الإنكليزي، وبلغ معدل تسديدات هالاند 3 في كل مباراة.

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في المقابل، على صعيد إهدار الفرص الكبيرة، يتقدم هالاند على كين بالأرقام، فالنرويجي أهدر خمس فرص كبيرة في كأس العالم حتى الآن، بينما أهدر كين ثلاث فرص خطيرة للتسجيل، وهو ما يجعل من كين وهالاند الأخطر على أرض الملعب خلال القمة التي ستُقام على ملعب ميامي غاردنز، في مواجهة أوروبية خالصة، ستضمن تأهل منتخب أوروبي إلى الدور نصف النهائي.

يُذكر أنه سبق أن تواجه المنتخبان الإنكليزي والنرويجي في 12 مباراة تاريخياً (أربع مباريات رسمية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم وثماني مباريات ودية)، وتفوق المنتخب الإنكليزي مرة واحدة في عام 1980، مقابل فوزين لمنتخب النرويج في عامي 1981 و1993، وتعادل وحيد في عام 1992. بينما انتهت ست مباريات ودية بفوز منتخب النرويج، مقابل تعادلين بين المنتخبين، وعليه لم يُحقق المنتخب الإنكليزي أي فوز في المواجهات الودية.