- تألق هاري كين في كأس العالم 2026 بتسجيله هدفين في فوز إنكلترا على كرواتيا (4-2)، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الهدافين في البطولة، حيث عادل رقم غاري لينكر كأفضل هداف إنكليزي في تاريخ كأس العالم (10 أهداف). - كين أصبح أول لاعب إنكليزي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، معادلاً إنجاز ديفيد بيكهام، وأصبح الأكثر تسجيلاً من ركلات الجزاء في تاريخ البطولة (5 أهداف). - يسعى كين لقيادة إنكلترا لتحقيق لقب كأس العالم الثاني في تاريخها، بعد الفوز الوحيد في عام 1966، مستفيداً من مستواه المميز.

نقل المهاجم الإنكليزي، هاري كين (32 عاماً)، تألقه من مسابقات الأندية مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، إلى كأس العالم 2026 بدخول قوي في المسابقة، حين سجل هدفين في المواجهة التي شهدت انتصار منتخب إنكلترا على كرواتيا بنتيجة (4ـ2)، إضافة إلى أنّه دخل تاريخ اللعبة بأرقام جديدة تؤكد مهاراته التهديفية العالية، وسعيه للمنافسة الفعلية على لقب هدّاف هذه النسخة.

10 - Harry Kane has scored 10 FIFA World Cup goals, the joint-most of any England player, along with Gary Lineker.



Summit. pic.twitter.com/hayeFWcSNh — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

وشكّل هاري كين مصدر خطر أساسيا على دفاع كرواتيا، وكان نجم عديد اللقطات في المواجهة وكذلك الأرقام الشخصية، في مباراته الأولى في هذه النسخة، معيداً إلى الذاكرة ظهوره المونديالي الأخير في نسخة قطر 2022، عندما أضاع ركلة جزاء في ربع النهائي أمام فرنسا ودع بعدها منتخب "الأسود الثلاثة" البطولة وسط صدمة قوية للاعبين، وقد أهدر اللاعب أيضاً ضربة جزاء مجدداً أمام كرواتيا ولكن الحكم أعاد التنفيذ بسبب خطأ من الحارس، لينجح كين في منح منتخب بلاده التقدم، وتسجيل هدفه الخامس من علامة الجزاء، في كأس العالم، ليصبح أكثر من هزّ الشباك من هذه الوضعية (دون اعتبار ركلات الترجيح)، حسب منصة أوبتا للإحصائيات.

كما عادل مهاجم بايرن ميونخ، رقم ديفيد بيكهام الذي كان قد سجل أهدافاً في ثلاث نسخ من كأس العالم كأول لاعب إنكليزي، بعدما كان نجم بايرن ميونخ حاضراً للتألق في نسخ 2018 التي فاز خلالها بلقب الهداف و2022 و2026، كما عادل إنجاز غاري لينكر الذي كان ينفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف إنكليزي بكأس العالم (10)، وبالتالي باتت مسألة تجاوزه هذا الرقم مسألة وقت، خاصة أن مشوار منتخب الأسود الثلاثة على ما يبدو بعد هذا المستوى المميز سيكون طويلاً.

ومن دون شك من شأن كين المتألق، والقادر على حصد المزيد من النجاحات في هذه المسابقة، إهداء منتخب بلاده لقباً طال انتظاره بما أن إنكلترا توجت باللقب مرة واحدة وكان ذلك في عام 1966.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026