كينيونيس.. مكسيكي تفوق على رونالدو وتخشاه إنكلترا في المونديال

يأمل جوليان كينيونيس، نجم منتخب المكسيك الذي ولد في كولومبيا، أن يتحول إلى أسطورة حين يواجه إنكلترا مع منتخب بلاده في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى التاسع عشر من شهر يوليو/تموز الحالي.

ويلتقي المنتخب المكسيكي أمام إنكلترا في دور الـ16 من كأس العالم على ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، إذ يعرف جمهور المنتخب الإنكليزي المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون الذي خاض تجربة سابقة مع فولهام، على النقيض من جوليان كينيونيس، هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، الجناح الأيسر الذي فرض اسمه.

وربما يُسبب مشكلات كبيرة لمركز الظهير الأيمن في إنكلترا، الذي لا يزال محل نقاش واسع، ولا سيما في مباراة ستشهد أزمة الارتفاع الشاهق لمكسيكو سيتي عن سطح البحر ما قد يُشكل إرهاقاً إضافياً على لاعبي المنتخبات غير المعتادة على هذه الظروف. وسجل اللاعب البالغ 29 عاماً ثلاثة أهداف حتى الآن في كأس العالم، بينها هدف في المباراة الافتتاحية أمام جنوب أفريقيا، وهدف أمام التشيك، وآخر في دور الـ32 ضد الإكوادور.

مَن نجم منتخب المكسيك كينيونيس؟

سلّطت شبكة الإذاعة البريطانية الضوء على كينيونيس المولود في ماغوي بايان بجنوب كولومبيا، بالقرب من الحدود الإكوادورية، حيث نشأ في ظروف صعبة وفقر نسبي. وقال في لقاء سابق: "إنها قرية بعيدة جداً ومنسية، معرفتي بأنني قادر على تجاوز كل شيء، رغم الصعوبات وقلة الدعم، تمنحني دافعاً أكبر لمواصلة القتال، وتقديم أفضل ما لدي في كل كرة تصلني وفي كل مباراة. أفعل ذلك أيضاً من أجل عائلتي". وفي سن السابعة عشرة، ترك فريقه الهاوي "فوتبول باز" لينضم إلى النادي المكسيكي تيغريس.

وقال كينيونيس: "كنت صغيراً ومتردداً عندما فكّرت في مغادرة بلادي من أجل السعي إلى أهداف وطرق جديدة". ومع الوقت، بدأ يعتبر المكسيك بلده، وهو متزوج من مكسيكية ولديه أطفال منها، وقضى كينيونيس 8 أعوام في المكسيك بين تيغريس وأطلس وكلوب أميركا، إلى جانب ثلاث تجارب إعارة. وسبق له تمثيل كولومبيا على مستوى الفئات العمرية في عامي 2017 و2018، لكنه لم يتلقّ أي استدعاء من بلاده رغم تسجيله أكثر من 70 هدفاً في الدوري المكسيكي الممتاز.

وعندما تلقى اتصالاً من كولومبيا عام 2023، كان قد أصبح مؤهلاً لتمثيل المكسيك بعد حصوله على الجنسية، فاختار الانضمام إلى منتخبها. وقال عن ذلك وفق ما نقلته (بي بي سي سبورت): "وجدت بلداً كريماً جداً، الناس يرحبون بك، ويساعدونك على الظهور والتطور على الصعيد الشخصي، وقد أحببت ذلك، شيئاً فشيئاً، بدأت أستقر وشعرت بأنني مرحب بي. سأبقى ممتناً دائماً لتلك اللحظات". وأضاف" المكسيك جعلت مني شخصاً أفضل. لم تكن لدي تجارب جيدة كثيرة في كولومبيا، لأنني لم أكن ناضجاً بما يكفي آنذاك، لكن المكسيك استقبلتني بذراعين مفتوحتين، مدركة أن الإنسان يمر بلحظات جيدة وأخرى صعبة في حياته. تعلمت كثيراً من ذلك". وفاز كينيونيس بستة ألقاب للدوري في المكسيك، لقبين مع كل واحد من أنديته الثلاثة الرئيسية، علماً بأن الدوري المكسيكي يمنح لقبين في كل عام.

تفوق على رونالدو في الدوري السعودي

بعد أقل من عام على انضمامه إلى منتخب المكسيك، غادر كينيونيس البلاد في صفقة قدرت بنحو 12 مليون جنيه إسترليني، لينضم إلى القادسية الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين. وسجل منذ ذلك الانتقال 62 هدفاً في 68 مباراة ضمن جميع المسابقات، وتوج في الموسم الماضي هدافاً للدوري، وأحرز 33 هدفاً، لينهي الموسم متقدماً بهدف واحد على الإنكليزي إيفان توني، وبفارق أربعة أهداف عن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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3 أهداف وتمريرة حاسمة ورجل المباراة مرتين

ونقل كينيونيس تألقه إلى كأس العالم، مسجلاً ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في أربع مباريات بكأس العالم 2026، بل لم يساهم أي لاعب مكسيكي بعدد أهداف أكثر منه في نسخة واحدة من البطولة منذ عام 1966 على الأقل. وكان لويس هيرنانديز قد ساهم أيضاً في أربعة أهداف، كلها سجلها بنفسه، في مونديال 1998، وهو الرقم القياسي المشترك. وسجل كينيونيس أول أهداف كأس العالم، حين سدد الكرة بين ساقي حارس جنوب أفريقيا رونون ويليامز بعد تسع دقائق فقط من انطلاق البطولة، قبل أن يصيب القائم لاحقاً في الفوز 2-0.

كما انقض من مسافة قريبة ليسجل الهدف الثاني في فوز المكسيك 3-0 على التشيك. ثم أحرز الهدف الافتتاحي في الانتصار 2-0 على الإكوادور في الدور السابق، بعدما انطلق خلف كرة طويلة على الجهة اليسرى قبل أن يطلق تسديدة جميلة في الشباك، واختير أيضاً رجل المباراة أمام جنوب أفريقيا والإكوادور. ويقول كينيونيس: "أنا واثق من أننا سنذهب بعيداً، فريقنا متكامل وقادر على المنافسة، نعرف هدفنا ونؤمن بأننا قادرون على تحقيقه". وعليه يرى الإنكليزي أن أي لاعب سيشغل مركز الظهير الأيمن في منتخب إنكلترا في معركة المكسيك المنتظرة، سيكون أمام اختبار حقيقي في مواجهة كينيونيس.