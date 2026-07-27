"كينغ كازو" وهدفٌ تاريخي.. 40 عاماً من الركض خلف شغف كرة القدم

- كازويوشي ميورا، المعروف بـ"كينغ كازو"، بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل عام 1986، وحقق شهرة بفضل مهاراته وأهدافه، وفاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الياباني، وكان أول لاعب من شرق آسيا يلعب في الدوري الإيطالي. - دولياً، ساهم ميورا في تأهل اليابان لكأس العالم لأول مرة، وسجل 55 هدفاً في 89 مباراة دولية، مما يجعله ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الياباني. - رغم تقدمه في العمر، يواصل ميورا التألق، حيث سجل هدفاً لفريقه فوكوشيما يونايتد في سن 59 عاماً، وشارك في منتخب اليابان لكرة الصالات في سن 45 عاماً.

يكتب المهاجم الياباني الدولي السابق كازويوشي ميورا (59 عاماً)، المعروف بلقب "كينغ كازو"، قصة تحدٍّ تاريخية في لعبة كرة القدم، بعدما سجل أول هدف له في مسابقة رسمية منذ أربع سنوات تقريباً، بعد الفوز الكبير لفريقه فوكوشيما يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة بسباعية أمس الأحد، ضمن لقاء في تصفيات كأس الإمبراطور أمام إيواكي فوروكاوا.

وفي موسمه الاحترافي الحادي والأربعين، ظهر اللاعب الملقب بـ"كينغ كازو" في الدقيقة 52 ليهزّ الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من زميله تاكاتورا إيناغا، إذ سبق المدافعين نحو الكرة ليسددها في الشباك، مستعيداً ذكريات الماضي بأول هدفٍ له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، يوم فعلها آخر مرة قبل أن يغيب عن المشهد عدّة أعوام.

وقال ميورا في تصريحات من أرض الملعب بعد المواجهة "أردت أن أرقى إلى مستوى توقعات الجميع، بمن فيهم المدرب الذي منحني فرصة اللعب حتى هذا العمر، علاوة على ذلك، كنت سعيداً جداً لأنّه حتى عندما كنا متقدمين بفارق كبير، أقدم اللاعبون والطاقم والجماهير جميعاً على الاحتفال بهدفي بفرحة كبيرة".

في عام 1982، غادر ميورا مدرسة شيزوكا جاكوين الثانوية، وسافر بمفرده إلى البرازيل في سن الخامسة عشرة ليصبح لاعب كرة قدم محترفا هناك، انضمّ إلى فريق الشباب بنادي يوفنتوس في ساو باولو، وفي عام 1986، وقّع ميورا أول عقد احترافي له مع سانتوس العريق، ولعب لعدة أندية برازيلية أخرى، بما في ذلك بالميراس وكوريتيبا، حتى عودته إلى اليابان عام 1990.

شهدت فترة وجوده في البرازيل رفعه إلى مصاف النجومية، وعند عودته إلى اليابان، انضمّ إلى فريق يوميوري إس سي وكان شاهداً على انطلاق دوري الدرجة الأولى الياباني (J1 League) عام 1993. وفاز ميورا بأربعة ألقاب متتالية في الدوري، ولعب إلى جانب زميليه في المنتخب الياباني روي راموس وتسويوشي كيتازاوا.

أصبح ميورا أول لاعب كرة قدم من شرق آسيا يلعب في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، حيث انضم إلى نادي جنوى الإيطالي في موسم 1994-1995، وخلال فترة وجوده في الكالتشيو، شارك في 21 مباراة مع النادي وسجل هدفاً واحداً، خلال ديربي جنوى ضد سامبدوريا، لاحقاً دافع عن أندية عدّة في بلاده وحتى في أوروبا مثل دينامو زغرب الكرواتي وأوليفيرينسي البرتغالي.

وعلى الصعيد الدولي، اختير ميورا في سبتمبر 1990، ضمن تشكيلة المنتخب الياباني لدورة الألعاب الآسيوية، وبعد أيامٍ قليلة خاض مباراته الأولى ضد بنغلادش، ثم شارك لاحقاً في كأس آسيا، حيث سجل هدف الفوز في مباراة دور المجموعات التي انتهت بانتصار اليابان 1-0 على إيران، وحقق اللقب بالفعل آنذاك وحصل على جائزة أفضل لاعب.

في عام 1993، وخلال تصفيات كأس العالم 1994 التي كانت مقررة في الولايات المتحدة، لعب 13 مباراة وسجل 13 هدفاً، مع ذلك، فشلت بلاده في التأهل للمونديال، ثم حضر لاحقاً في دورة الألعاب الآسيوية 1994، وكأس الملك فهد 1995، وكأس آسيا 1996، ليقود بتألقه لاحقاً الساموراي إلى أول مشاركة في تاريخهم بكأس العالم، حين سجل 14 هدفاً في تصفيات نسخة 1998 التي جرت في فرنسا، لكن الصدمة كانت حين استبعده المدرب تاكيشي أوكادا عن التشكيلة.

ظهر ميورا لاحقاً بقميص اليابان عام 2000 بعد عامين من الغياب، واعتزل اللعب الدولي في السنة ذاتها، وهو الذي يُعتبر ثاني الهدافين في تاريخ بلاده برصيد 55 هدفاً في 89 مباراة دولية، وضمن قائمة 3 أسماء تجاوزت حاجز الخمسين إلى جانب كونيشيغي كاماموتو وشينجي أوكازاكي.

في عام 2012، وفي سن الخامسة والأربعين، شارك "كينغ كازو" لأول مرة مع منتخب اليابان لكرة الصالات في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 أمام البرازيل، حينها دخل بديلاً وشارك في بناء الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثاني الذي سجله نوبويا أوسودو، وفي ظهوره الثاني مع فريق كرة الصالات، سجل الهدف الثالث في فوز 3-1 على أوكرانيا، وحضر في المونديال لاحقاً بذات السنة خلال المباريات الأربع، لكنه لم ينجح في هزّ الشباك.