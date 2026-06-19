كيميش ملك "الأسيست".. هؤلاء صانعو الفرص في كأس العالم حتى الآن

- يُعتبر جوشوا كيميش، قائد منتخب ألمانيا، من أبرز نجوم خط الوسط في كأس العالم 2026، حيث تصدّر قائمة صانعي الأهداف بعد الجولة الأولى بفضل تمريراته الحاسمة. - في مواجهة كوراساو، التي انتهت بفوز ألمانيا 7-1، صنع كيميش هدفين، مما جعله يتفوق على نجوم آخرين مثل بيدري من إسبانيا، الذي لم يتمكن من هز شباك الرأس الأخضر. - يلعب كيميش لنادي بايرن ميونخ، وقد جدد عقده حتى 2029 رغم العروض العديدة التي تلقاها للانتقال.

يُعد قائد منتخب ألمانيا جوشوا كيميش (31 عاماً) أحد أبرز نجوم خط الوسط المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الأمر الذي جعله يتصدّر قائمة صانعي فرص تسجيل الأهداف بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المسابقة الدولية.

واستطاع كيميش فرض نفسه على القائمة التي تضم الكثير من النجوم في المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، لكنه الوحيد الذي تمكّن من صناعة هدفين خلال المواجهة التي حقق فيها "المانشافت" انتصاراً عريضاً بسبعة أهداف مقابل هدف على منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المسابقة، وفق ما ذكرته هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

ويُعتبر كيميش ملك "الأسيست" بعدما منح رفاقه في منتخب ألمانيا خمس تمريرات في المواجهة، فيما يأتي قائد خط وسط إسبانيا بيدري في القائمة كونه أعطى خمس تمريرات محققة حتى يسجل زملاؤه الذين فشلوا في هزّ شباك منتخب الرأس الأخضر في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف.

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ويظهر أيضاً في القائمة كل من بريل إيمبولو، ومواطنه روبن فارغاس (سويسرا)، ماكسيميليانو أراوخو (أوروغواي)، يان ديوماندي (ساحل العاج)، وفيردي كادي أوغلو (تركيا)، كونهم منحوا خمس تمريرات إلى رفاقهم في المواجهات التي لعبوها في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ويذكر أنّ كيميش يلعب في نادي بايرن ميونخ الألماني، وكانت أمامه الكثير من العروض حتى يرحل في سوق الانتقالات الصيفية، رغم أن إدارة العملاق "البافاري" تحركت بشكل مبكر في مارس/ آذار الماضي، ودخلت في مفاوضات مباشرة مع قائد خط الوسط، وانتهت بجعله يوقع على تمديد عقده حتى يونيو/ حزيران عام 2029.