- أبهرت كيليا نمور العالم في بطولة الجمباز بجاكرتا، حيث أحرزت ميداليتين تاريخيتين: ذهبية في جهاز المتوازي وفضية في عارضة التوازن، مما جعلها أفضل لاعبة جزائرية وأفريقية في تاريخ الرياضة. - رغم التوتر والتحديات، أظهرت كيليا إصرارًا كبيرًا، مؤكدة أن الدعم العائلي والعمل الجاد كانا مفتاح نجاحها، وعبّرت عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي. - تُعتبر كيليا نمور من الوجوه الصاعدة في الجمباز العالمي، حيث لاقت نتائجها إشادة دولية، ووصفتها وسائل الإعلام بأنها "صوت جديد لأفريقيا"، مما يبشر بمستقبل مشرق للرياضة الجزائرية.

واصلت البطلة الجزائرية كيليا نمور (18 عاماً) تألقها العالمي في بطولة العالم للجمباز الفني، التي اختتمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعدما أضافت ميدالية فضية جديدة إلى رصيدها، اليوم السبت، عقب تتويجها أمس بالميدالية الذهبية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وحلّت كيليا نمور في المركز الثاني خلال نهائي جهاز عارضة التوازن بعلامة 14.300، وبدرجة صعوبة بلغت 6.200، في منافسة قوية تصدرتها الصينية جانغ تشينغينغ صاحبة 15.166 نقطة، التي تُعدّ من أبرز المتخصصات في هذا الجهاز، وبهذا الإنجاز، أنهت كيليا نمور المونديال العالمي بميداليتين تاريخيتين (ذهبية وفضية)، لتكرّس نفسها كأفضل لاعبة جزائرية وأفريقية في تاريخ هذه الرياضة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد 24 ساعة فقط من تتويجها العالمي الأول في جهاز المتوازي، إذ قدّمت أداءً باهراً نالت عنه علامة 15.566، لتصعد إلى قمة العالم، وتمنح الجزائر أول ذهبية في تاريخ الجمباز. وقد عبّرت البطلة الشابة عن سعادتها الكبيرة بما تحقق، وقالت لصحيفة ليكيب الفرنسية: "كنت متوترة جداً، لكني ظللت أكرر في رأسي أنه يكفي أن أؤدي الحركة التي أعرفها جيداً، والتي كررتها آلاف المرات، كنت أؤمن بأن الأمور ستسير على ما يرام لأنني قادرة على ذلك". وأضافت كيليا نمور بتأثر واضح: "هذا اللقب يعني لي الكثير، الأشهر الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، شهدت الكثير من التغييرات والشكوك، لكن أيضاً الكثير من الإيجابية، إنها مكافأة لكل العمل الذي قدمته بدعم من عائلتي والمقربين مني".

وتُعد كيليا نمور حالياً من أبرز الوجوه الصاعدة في الجمباز العالمي، بعد أن تجاوزت مسيرة مليئة بالتحديات، من إصابات خطيرة وانتقادات في فرنسا، إلى قرارها الجريء بتمثيل الجزائر. وقد لاقت نتائجها في جاكرتا تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام الدولية، التي وصفتها بأنها "صوت جديد لقارة أفريقيا في الجمباز الفني". وبهذه الثنائية التاريخية، تواصل كيليا نمور كتابة فصولٍ جديدة من المجد للرياضة الجزائرية، مؤكدة أن الذهب لم يكن سوى بداية لقصة ملهمة يتوق العالم لمتابعتها في السنوات المقبلة.