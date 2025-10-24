- أهدت كيليا نمور الجزائر ميدالية ذهبية تاريخية في بطولة العالم للجمباز الفني 2025 بجاكرتا، بعد أداء استثنائي في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، متفوقة على نخبة نجمات اللعبة من مدارس عريقة. - يُعد هذا التتويج أول لقب عالمي في مسيرة كيليا، بعد فوزها بالذهبية الأولمبية في باريس 2024، مما يرسخ ريادتها للجمباز الجزائري والعربي. - إنجاز كيليا نمور يُعيد الجزائر إلى منصة المجد بعد عقدين، ويُعتبر رمزاً للأمل والتحدي، ملهمًا لجيل جديد من الأبطال.

تواصل البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور (18 عاماً) تألقها على الساحة الرياضية العالمية، بعدما أهدت بلادها ميدالية ذهبية تاريخية في بطولة العالم للجمباز الفني 2025، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وجاء هذا التتويج المذهل بعد أداء استثنائي في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، إذ نالت علامة 15.566، لتتفوق بجدارة على نخبة نجمات اللعبة من مدارس عريقة، كالأميركية والصينية واليابانية، وتمنح الجزائر أول لقب عالمي في تاريخها بهذه الرياضة.

وأبهرت كيليا نمور خلال هذا النهائي لجنة التحكيم، بفضل حركاتها المتقنة وانسيابيتها المميزة، مجسّدة مزيجاً من القوة والدقة الفنية التي جعلتها تخطف الأضواء، وتؤكد مكانتها بوصفها أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم الجمباز. ويُعد هذا التتويج أول لقب عالمي في مسيرة كيليا، بعد عام واحد فقط من فوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتواصل مسارها المضيء، وترسّخ ريادتها للجمباز الجزائري والعربي.

ولم يأتِ إنجاز كيليا نمور من فراغ، بل هو ثمرة مسيرة ملهمة مليئة بالتحديات، فبعد أن مثلت فرنسا في بداياتها وتعرضت في سن مبكرة لإصابة خطيرة كادت تُنهي مشوارها، اختارت الشابة الجزائرية حمل راية بلدها الأم، لتتحول بسرعة إلى مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين، وبفضل عزيمتها الكبيرة وإصرارها على بلوغ القمة، نجحت في تجاوز العقبات الصحية والإدارية، لتقف اليوم على أعلى منصة تتويج عالمية، في مشهد سيظل محفوراً في ذاكرة الرياضة الجزائرية.

ولم يكن هذا الإنجاز حدثاً عادياً، إذ يُعتبر الأول للرياضة الجزائرية في بطولات العالم منذ ذهبية العدّاء سعيد قرني جبير عام 2003 في سباق 800 متر بمدينة سان دوني الفرنسية، بذلك، تُعيد كيليا نمور الجزائر إلى منصة المجد بعد أكثر من عقدين من الانتظار، وتفتح الباب أمام جيل جديد من الأبطال الذين يحلمون بتكرار إنجازها. وقد لاقى تتويج كيليا نمور في جاكرتا تفاعلاً واسعاً داخل الجزائر وخارجها، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الفخر والإشادة بما حققته، باعتبارها رمزاً للأمل والتحدي والتميّز. وبهذه الذهبية العالمية، تكتب اللاعبة الجزائرية فصلاً جديداً في تاريخ رياضة بلادها، وتؤكد أن الإرادة والإبداع قادران على رفع العَلم الجزائري عالياً في أكبر المحافل الدولية.