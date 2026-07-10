كيف يُكسر تعادل الهدافين في كأس العالم؟ إليكم الإجابة

- يتساوى كيليان مبابي وليونيل ميسي في سباق الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف لكل منهما، مما يثير التساؤلات حول آلية حسم اللقب في حال استمرار التعادل. - وفق لوائح الفيفا، يتم تحديد الفائز بناءً على عدد الأهداف، ثم التمريرات الحاسمة، وأخيرًا دقائق اللعب، حيث يُعتبر اللاعب الذي سجل أرقامه في عدد أقل من الدقائق الأكثر كفاءة. - في حال تساوي اللاعبين في جميع المعايير، لا توجد آلية حسم إضافية، مما قد يستدعي تدخل الفيفا لإصدار قرار خاص.

يحتدم الصراع على لقب هداف كأس العالم 2026، إذ يتساوى النجم الفرنسي كيليان مبابي في سباق الحذاء الذهبي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف برصيد 8 أهداف، ما يدفع لطرح سؤال بديهي حول آلية حسم اللقب في حال تساوى لاعبان في عدد الأهداف مع نهاية البطولة يوم 19 يوليو/تموز الحالي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعايير التي يتم اللجوء إليها في حال تساوى اللاعبون في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة؟ ماذا يحدث إذا تساوى اللاعبون في المعايير الثلاثة المذكورة (الأهداف، التمريرات الحاسمة، دقائق اللعب)؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن عدد الأهداف يبقى المعيار الأول لتحديد الفائز بطبيعة الحال، لكن إذا استمر التعادل، ينتقل الحسم إلى عدد التمريرات الحاسمة (الأسيست) التي يحددها فريق الدراسة الفنية في الفيفا للاعبين المتساويين في الرصيد ذاته.

وفي حال بقي اللاعبان متساويين أيضًا في الأهداف والتمريرات الحاسمة، تُحتسب دقائق اللعب، لتذهب الجائزة إلى اللاعب الذي سجل أرقامه خلال عدد أقل من الدقائق، باعتباره الأكثر كفاءة تهديفية خلال البطولة، لذلك، لا يكفي أن يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف من أجل تقاسم صدارة الهدافين، إذ قد تحسم تمريرة حاسمة واحدة أو حتى دقائق لعب أقل هوية الفائز بالحذاء الذهبي في نهاية البطولة.

كرة عالمية مبابي بين الأرقام القياسية وملاحقة ميسي

ماذا لو تساوى اللاعبان في المعايير الثلاثة جميعها؟

ولا تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على معيار رابع لكسر التعادل في سباق الحذاء الذهبي، إذ تقتصر معايير المفاضلة على عدد الأهداف، ثم عدد التمريرات الحاسمة، ثم أقل عدد من دقائق اللعب. وعملياً سيكون هذا السيناريو نادراً للغاية بين لاعبين. ولا تتضمن اللوائح أي إجراء إضافي، مثل احتساب الأهداف المسجلة من اللعب المفتوح، أو استبعاد ركلات الجزاء، أو النظر إلى البطاقات التأديبية، أو اللجوء إلى القرعة. وبناءً على اللوائح المنشورة، إذا استمر التعادل بين لاعبين في المعايير الثلاثة جميعها، فلا توجد آلية حسم إضافية منصوص عليها، ما يعني أن الاتحاد الدولي سيضطر إلى إصدار توضيح أو اتخاذ قرار خاص إذا وقع هذا السيناريو النادر.

وبناء على تلك المعطيات، يتصدر كيليان مبابي سباق الحذاء الذهبي على ليونيل ميسي رغم تساويهما في عدد الأهداف، لأن معايير كسر التعادل (التمريرات الحاسمة ثم دقائق اللعب) تصب في صالحه حتى الآن، بعد مباراة المنتخب الفرنسي والمغرب التي جرت ليلة الخميس وانتهت بفوز "الديوك" بهدفين نظيفين سجلهما مبابي ومواطنه عثمان ديمبلي. كما تشهد قائمة هدافي المونديال الحالي كلاً من النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 7 أهداف، فيما يملك هداف إنكلترا هاري كين 6 أهداف، ويأتي الفرنسي عثمان ديمبيلي بعده برصيد 5 أهداف، وكل اللاعبين لم يغادروا منافسات كأس العالم حتى الآن.