كيف يساعد فيرغسون فريق هارتس للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي؟

- ديريك ماكينيس، مدرب نادي هارتس، يتلقى نصائح دورية من السير أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، لمساعدته في تحقيق لقب الدوري الاسكتلندي لأول مرة منذ 66 عاماً. - يحتل هارتس المركز الأول في الدوري برصيد 60 نقطة، متقدماً على رينجرز وسلتيك، ويطمح ماكينيس لإنهاء هيمنة قطبي الكرة الاسكتلندية. - فيرغسون، الذي بدأ مسيرته التدريبية في 1974، يُعتبر مرجعاً لماكينيس بخبرته الواسعة في تحقيق الألقاب ومواجهة الضغوط، مما يجعله مصدر إلهام كبير.

أكد المدير الفني الاسكتلندي ديريك ماكينيس الذي يُشرف على نادي هارتس في بلاده، أنّ مواطنه السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، يُساهم في تقديم نصائح له بشكلٍ دوري لمساعدته في تحقيق لقب الدوري المحلي لأول مرة منذ 66 عاماً، بعد غيابٍ طويلٍ عن منصات التتويج، إذ يحتلّ حالياً المركز الأول برصيد 60 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط عن وصيفه رينجرز، وست نقاط عن سلتيك الثالث (لديه مباراة مؤجلة).

وقال ديريك ماكينيس (54 عاماً) في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، حول فيرغسون: "تحدثت إليه مجدداً اليوم. سيحضر مواجهة السبت، وعليه أتطلع إلى لقائه، إنّه يعرف لاعبي الفريق جيداً، ويعرف كلّ واحد منهم، ومع ذلك لا يزال بعضهم غير مستوعبين لذلك عندما أخبرهم به". وتعود علاقة ماكينيس مع فيرغسون إلى فترة التسعينيات حين كان المدرب الحالي لنادي هارتس لاعباً في رينجرز يومها، مع العلم أن أسطورة يونايتد البالغ من العمر 84 عاماً، كان آخر من كسر هيمنة سلتيك ورينجرز محلياً، حين حقق لقب الدوري الاسكتلندي مع أبردين عام 1985.

ويطمح ماكينيس إلى إنهاء الهمينة المطلقة لقطبي الكرة الاسكتلندية في البلاد، لذلك يحاول الاستفادة قدر المستطاع من فيرغسون، إذ قال حول ذلك: "إنّه بارع في إعطائك نصائح صغيرة ومعلومات قيّمة من خبرته في المواجهات وما شابه ذلك، لذا فقد كان مفيدا للغاية، في كلّ حديثٍ أجريه معه، أشعر بالامتنان، وأستفيد منه دائماً لأنه يملك خبرة كبيرة في هذا المجال. لقد حقق ألقاباً، وواجه مواقف شديدة الضغط. كلامه كثير وقيّم. من دواعي سروري أنه تواصل معي وتحدثنا كثيراً أخيراً".

وكان فيرغسون بدأ رحلة التدريب عام 1974 مع فريق إيست ستيرلينغشيري، قبل أن يشرف على سانت ميرين ثم أبردين وبعدها منتخب اسكتلندا لعامٍ واحدٍ فقط، قبل أن يحصل على فرصة قيادة مانشستر يونايتد، ليعيش لحظاتٍ أسطورة معه، بتحقيقه عشرات الألقاب بينها 13 تتويجا في الدوري الإنكليزي ولقبان في دوري أبطال أوروبا موسمي 1998-1999 على حساب بايرن ميونخ و2007-2008 أمام مانشستر يونايتد، في حين خسر مرتين اللقاء الختامي في 2009 و2011 أمام برشلونة الإسباني.