كيف ودّع منتخب إيران كأس العالم بسجلٍ خالٍ من الهزائم؟

- ودّع منتخب إيران كأس العالم 2026 من دور المجموعات بعد تعادله مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، حيث لم يتمكن من التأهل لدور الـ32 بسبب فارق الأهداف مع السنغال. - عانى المنتخب من ضغوط كبيرة بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، مما أثر على تحضيراته ونقل معسكره إلى المكسيك، بالإضافة إلى مشاكل في التأشيرات ودخول البلاد. - رغم عدم تلقيه أي هزيمة، إلا أن الظروف الصعبة والاضطهاد الذي واجهه الفريق أثرت على أدائه في البطولة.

ودّع منتخب إيران بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعدما كان مصيره مرتبطاً بمجريات مجموعة أخرى هي المجموعة العاشرة التي لُعبت فجر اليوم الأحد، وذلك بعد تعادل الجزائر والنمسا بنتيجة 3-3، ليتأهل المنتخبان معاً إلى دور الـ32، فيما فشل "تيم ميلي" ممثل قارة آسيا في احتلال مركزٍ ضمن أفضل 8 منتخبات جاءت في المرتبة الثالثة، خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجمع منتخب إيران في المجموعة السابعة 3 نقاط عقب تعادله مع نيوزيلندا وبلجيكا ثم مصر في الجولة الأخيرة، لكن ذلك لم يكن كافياً للتأهل إلى دور الـ32، إذ جاء تاسعاً على مستوى ترتيب المنتخبات الأفضل التي تحتل المركز الثالث (بفارق الأهداف) عن السنغال التي حجزت المقعد الثامن، بعدما هزّت الشباك في 8 مناسبات مقابل تلقيها 6 أهداف، ليكون في جعبتها +2، بينما تلقت إيران 3 أهداف وسجلت مثلها، لتتسبب الأهداف في خروجها من الدور الأول.

وكان منتخب إيران الذي لم يتلقّ أي هزيمة في هذه النسخة، يحتاج لخسارة الجزائر أو النمسا من أجل متابعة رحلة كأس العالم 2026، وهو الذي عاش ظروفاً صعبة منذ بداية البطولة، بعدما اضطر إلى نقل معسكره قبل انطلاق الحدث من مدينة توكسون الأميركية إلى تيخوانا المكسيكية، بسبب العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة المستضيفة، على خلفية الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وعانى منتخب إيران من ضغوط كبيرة على مستوى التأشيرات ودخول الولايات المتحدة، بعدما حرمت السلطات هناك العديد من أعضاء البعثة فرصة مرافقة "تيم ميلي" إلى لوس أنجليس وسياتل على مدار المباريات الثلاث، إضافة إلى إجبار زملاء مهدي طارمي على مغادرة بلاد "العم سام" مباشرة بعد نهاية كلّ مواجهة من دون الحصول على فرصة الاستشفاء، وهو الأمر الذي انتقده المدرب أمير قلعة نويي، معتبراً أنّ فريقه أكثر من تعرّض لـ"الاضطهاد" خلال هذه النسخة الاستثنائية التي شهدت مشاركة 48 منتخباً.

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يُذكر أن منتخب إيران عاش أشهراً من عدم اليقين قبل حسم مشاركته من عدمها في كأس العالم 2026، وبدأ تحضيراته في طهران تزامناً مع الحرب التي شهدتها المنطقة، رغم توقف الدوري المحلي، قبل أن يخوض معسكراً إعدادياً في تركيا، ويحزم على إثره حقائبه متوجهاً إلى تيخوانا التي اختارها مقرّاً له.