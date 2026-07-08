- تزايدت التساؤلات حول العلاقة بين "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد السماح للاعب فولارين بالوغون بالمشاركة في كأس العالم رغم إيقافه، مما أثار جدلاً واسعاً حول النفوذ داخل "فيفا". - منح "فيفا" جائزة السلام لترامب خلال قرعة المونديال أثار انتقادات، حيث طالب نواب البرلمان الأوروبي والاتحاد النرويجي بفتح تحقيق حول الجائزة، مما أعاد الجدل حول العلاقة بين إنفانتينو والإدارة الأميركية. - أكد "فيفا" حضور ترامب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 لتسليم الكأس للبطل، مما أثار الجدل بعد مشاركته في احتفالات تسليم كأس الأندية لتشلسي في نيوجيرسي.

تزداد التساؤلات حول طبيعة العلاقة المتنامية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، والرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً)، في ظل قرارات أثارت جدلاً واسعاً وفتحت باب التأويل، بشأن حدود النفوذ داخل أروقة اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وأثار "فيفا" وإنفانتينو الجدل، بعد سماحه للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا، في ثمن نهائي كأس العالم، رغم إيقافه بالبطاقة الحمراء، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي من الرئيس دونالد ترامب. وبموجب قوانين فيفا، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائياً إلى الإيقاف لمباراة واحدة، وهو قرار لا يمكن للمنتخب استئنافه، لكن فيفا أعلن، الأحد، تعليق عقوبة التنفيذ لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدّم بشأنها أي تفسير محدد.

جائزة السلام من فيفا إلى ترامب

خلال سحب قرعة المونديال في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دُعي الرئيس الأميركي إلى صعود المنصة، لتسلّم جائزة السلام من فيفا، إلا أنه بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر بدأت تتصاعد التوترات مع إيران، ما ألقى بظلاله على المشهد الدولي المحيط بالمونديال. وفي وقت سابق، طالب حوالي 50 نائباً من البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بفتح تحقيق بخصوص منح جائزة السلام الخاصة بفيفا للرئيس الأميركي، وهو الأمر الذي وجهه أيضاً الاتحاد النرويجي لكرة القدم، في خطوتين أعادت الجدل بشأن العلاقة المتنامية بين رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو والإدارة الأميركية.

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تسليم الكأس إلى بطل المونديال

وقبل إيام، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ترامب سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها يوم 19 يوليو/تموز المقبل على ملعب ميتلايف استاديوم في نيوجيرسي، وسيقوم بالصعود إلى المنصة وتسليم الكأس للبطل، داخل أرضية الملعب. وقال جياني إنفانتينو، في حديث لقناة فوكس نيوز الأميركية: "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معاً بالطبع، نحن معاً طوال الوقت". وجاء قرار تقديم الكأس في مونديال 2026 في أعقاب الجدل الذي أثارته مراسم تسليم كأس العالم للأندية لتشلسي الإنكليزي، إثر فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نيوجيرسي بالذات الصيف الماضي، وحينها سلّم ترامب الكأس لقائد "البلوز" ريس جيمس، لكن عدم مغادرته المنصة أدى إلى مشاركته في احتفالات الفريق، وسط دهشة اللاعبين.