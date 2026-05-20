- احتفل أرسنال بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عامًا في مركز تدريبه بلندن كولني، حيث اجتمع اللاعبون والطاقم الفني للاحتفال بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث 1-1. - نشر ديكلان رايس صورة سيلفي احتفالية مع زملائه وكأس الدوري، مؤكدًا على اللحظة التاريخية، بينما احتشد الآلاف من المشجعين في شوارع لندن للاحتفال بالإنجاز. - أشاد غرانيت تشاكا بالمدرب ميكيل أرتيتا، مؤكدًا على دور الفريق والإيمان المستمر في تحقيق هذا النجاح الكبير.

احتفل أرسنال بفوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في مركز تدريبه بلندن كولني، إذ اجتمع لاعبو المدافع معاً إلى جانب الطاقم الفني والعاملين في المقرّ، ليحيوا هذه اللحظات الصاخبة بعد حسمهم لقب البريمييرليغ للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

وشاهد لاعبو نادي أرسنال مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الأسبوع السابع والثلاثين، والتي انتهت بالتعادل بهدفٍ لمثله معاً في مركز تدريب النادي، إذ انتشرت لقطات فيديو للحظات التتويج مساء الثلاثاء، إذ ردّد نجوم وأعضاء الجهاز الفني هتاف النصر "أبطال، أبطال، أوليه أوليه أوليه" لتعمّ الأفراح أيضاً شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ونشر النجم الإنكليزي، متوسط الميدان، ديكلان رايس صورة سيلفي احتفالية مع زميله الألماني كاي هافرتز، والفرنسي ويليام ساليبا، ومواطنه بوكايو ساكا، ومايلز لويس-سكيلي، وإيبيريتشي إيزي، مع مجسم لكأس الدوري الإنكليزي، الممتاز، قبل أن يلتقط الجميع معه صورة تذكارية ستبقى خالدة في ذاكرة جميع من عاش تلك اللحظة.

وكتب رايس: "لقد أخبرتكم جميعاً... انتهى الأمر"، في إشارة إلى تصريحاته بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، عندما شوهد وهو يقول لقائد أرسنال مارتن أوديغارد "لم ينتهِ الأمر بعد" رغم الخسارة 2-1. في غضون ذلك، احتشد المشجعون في شوارع شمال لندن، إذ احتفل الآلاف معاً خارج ملعب الإمارات، وشوهد المهاجم السابق إيان رايت وهو يشارك في الفعاليات، كما انتشرت لقطات للحظة تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعد تأكيد تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع بورنموث.

ولم تقتصر الاحتفالات على لاعبي أرسنال فحسب، فقد نشر غرانيت تشاكا، الذي لعب للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ويلعب حالياً في سندرلاند، منشوراً قال فيه: "فريق مميز، لاعبون رائعون، ونادٍ لم يتوقف عن الإيمان، ولكن كلّ هذا بفضلك يا ميكيل، إلى كل من شكّك بك، امنحوا هذا الرجل وهذا المدرب الاحترام الذي يستحقانه، تهانينا لعائلة أرسنال بأكملها".