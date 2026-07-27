كيف سيتعامل اللاعبون مع التزامات الأندية بعد كأس العالم؟ مختص يُجيب

- يواجه اللاعبون تحديات مضاعفة بعد كأس العالم 2026، حيث يتطلب الإعداد للموسم الجديد توازنًا بين الراحة والاستعداد البدني لتجنب الإصابات الناتجة عن الإجهاد. - أكد وسيم معلى، المعد البدني لمنتخب تونس، أن النسخة الأخيرة من كأس العالم شهدت زيادة في مدة اللعب، مما أثر على اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، خاصة مع التعديلات مثل التوقف لشرب الماء والوقت الإضافي. - تحتاج الفرق لمنح اللاعبين عطلاً أطول لاستعادة لياقتهم، وإلا فإن عدم التحضير الكامل قد يؤثر على أدائهم ويزيد من خطر الإصابات.

يُواجه اللاعبون بعد نهاية كأس العالم 2026 تحدياً مضاعفاً بما أن الأندية شرعت في الإعداد للموسم الجديد، وتُقيم المعسكرات استعداداً لانطلاق مختلف الدوريات. ويحتاج اللاعبون إلى عطلة بعد آخر لقاء رسمي في نهاية الموسم، وهو ما تفرضه قوانين الاتحاد الدولي، ولكن الاستعداد للنشاط مع الأندية قد يعرّضهم إلى الإصابات، بسبب الإجهاد والفارق في الجاهزية البدنية مع بقية اللاعبين الذين شرعوا في التحضيرات من قبلهم.

وأكد المعد البدني لمنتخب تونس في كأس أفريقيا 2025 التي جرت في المغرب، وسيم معلى، أن كأس العالم في نسختها الأخيرة شهدت تحولاً على مستوى مدة اللعب. وقال في حديثه لـ"العربي الجديد": "طول المسابقة قياساً بالنسخ السابقة والوصول إلى 104 مباريات، يُعتبر نقطة تحول كبيرة واستثنائية ومرهقة ذهنياً وبديناً. وهنالك ثقل بدني على اللاعبين بعد نسخة تاريخية شهدت بعض التعديلات، لأن الوقت الفعلي للمباريات كان أطول بحكم التوقف لشرب الماء في كل شوط، والوقت الإضافي المحتسب من قبل الحكام، وقد بلغ الوقت الفعلي في بعض المباريات 95 دقيقة، وهو ما سيؤثر في لاعبي المنتخبات التي وصلت أدواراً متقدمة مثل نصف النهائي والنهائي، والذي تزامن مع بداية تحضيرات الفرق".

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وتابع معلى حديثه قائلاً: "سيتأثر اللاعبون ذهنياً بسبب الضغط القوي، ولهذا فإن الفرق تميل إلى منح اللاعبين عطلاً أطول تساعدهم على استعادة قدراتهم البدنية. كما سيؤثر هذا النسق بمستوى اللاعبين في منتصف الموسم، لأنهم لم يقوموا بتحضيرات كاملة، وفي حال عدم قيام الفرق بتخفيض الحمل التدريبي واتخاذ خطوات مهمة على مستوى الاسترجاع البدني، فإن ذلك سيؤثر في أداء اللاعبين بشكل كبير، إضافة إلى إمكانية تعرّضهم إلى الإصابات".