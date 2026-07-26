كيف حفر روجر فيدرر اسمه في عالم التنس؟

- روجر فيدرر، أسطورة التنس السويسرية، خاض 1526 مباراة فردية، محققاً الفوز في 80% منها، بفضل مهاراته في تجاوز الصعوبات والتركيز على اللياقة البدنية والنظام الغذائي الصارم. - فيدرر لم يكتفِ بالنجاح الرياضي، بل أسس جمعية خيرية خلال مسيرته، وشارك في الأزمات العالمية، مستغلاً شهرته لجمع التبرعات. - اعتزل فيدرر في سبتمبر 2022 بعد فوزه بـ20 لقب "غراند سلام"، مؤكداً أن الثقة بالنفس ومراجعة الأخطاء هما مفتاح النجاح لأي رياضي.

لعب نجم التنس السابق، السويسري روجر فيدرر (44 عاماً)، 1526 مواجهة فردية خلال مسيرته الاحترافية، واستطاع تحقيق الفوز بنحو 80% منها، الأمر الذي جعله يحفر اسمه في عالم كرة المضرب، ويُصبح أحد أبرز أساطيرها عبر التاريخ، بفضل العديد من الأشياء التي قام بتطبيقها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت، أن روجر فيدرر كان يتعامل مع الصعوبات في المواجهات بجميع البطولات التي خاضها، على أنها عبارة عن عاصفة مطرية عابرة ستنتهي، إذ كان يرفض التفكير كثيراً في حال خسارته للنقاط خلال المباريات، بل يسارع إلى نسيان ما حدث، لأنه استطاع صقل هذه المهارة خلال 20 عاماً لعب فيها الكثير من اللقاءات، وبخاصة أنه كان مؤمناً أن الرياضي سيفشل في البداية حتى يُحقق النجاح في النهاية.

واقتنع فيدرر أن طريق الاستمرار في حصد الألقاب، يعود إلى الحفاظ على اللياقة البدنية، وهو الأمر الذي شكل هوساً بالنسبة إلى أسطورة التنس، الذي كان يتبع نظاماً غذائياً صارماً، مع التركيز على التدريبات اليومية، لأنّ الموهبة وحدها لا تكفي ولا تساعد في الأوقات الحرجة، بالإضافة إلى أنه كان مُحباً لتكوين الصداقات في رياضة كرة المضرب، التي تُعد فردية ويُعرف الكثير من النجوم فيها على أنهم "أنانيون"، لكن السويسري رفض هذه الفكرة، لأنه كان مقرباً من أقرب مُنافسيه وهما الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كما لم ينتظر فيدرر أن يُنهي مسيرته الاحترافية، حتى يبدأ في عيش حياته الشخصية البعيدة عن الرياضة، لأنه فكر بإنشاء جمعية خيرية وهو في قمة مسيرته الاحترافية، بسبب رغبته الدائمة بالخروج من أجواء المنافسات الرياضية، بالإضافة إلى حرصه على الظهور دائماً في الأزمات والكوارث العالمية التي حدثت خلال السنوات الماضية، حتى يقدم يد المساعدة، ويستغل اسمه في جمع التبرعات للمحتاجين.

واعتبر فيدرر أن مفتاح النجاح لدى أي رياضي في العالم، هو الثقة بنفسه، وعدم الخوف نهائياً من خوض التحديات، ما مكن السويسري من حسم العديد من الألقاب الكبرى "الغراند سلام" وغيرها من المسابقات، لأنه كان دائماً واثقاً من تحقيق الانتصارات، وفي حال الهزيمة كان يراجع الأخطاء التي وقع فيها، حتى يراجع نفسه، وهو الأمر الذي جعله يدخل ضمن قائمة أساطير كرة التنس، بعدما حفر اسمه في ذاكرة جماهير هذه الرياضة.

ويذكر أن روجر فيدرر أعلن اعتزاله في شهر سبتمبر/أيلول عام 2022، بعدما حفر اسمه بتاريخ كرة المضرب، عقب فوزه في 20 لقباً في بطولات "الغراند سلام" توزعت على الشكل التالي: ستة في أستراليا، واحدة في ويمبلدون، وخمسة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى لقب في "رولان غاروس، مع حصده 28 لقباً في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وستة ألقاب في البطولات الختامية.