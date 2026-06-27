كيف تعيش إيطاليا بعيداً عن كأس العالم بعد غيابها؟

تتابع إيطاليا كأس العالم 2026 باهتمام ضئيل، وهي الدولة الكروية الكبرى الوحيدة الغائبة عن هذه النسخة، كما أنها تواصل مراجعتها الذاتية لفهم كيف وصل منتخبها الوطني، الغائب من النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، إلى هذا المستوى المتدني. ويكشف تقرير لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن خيبة الأمل لم تتوقف لدى الإيطاليين طوال فترة كأس العالم الحالية، بل على العكس تماماً.

فبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على خيبة الأمل الكبيرة أمام البوسنة والهرسك في 31 مارس/آذار، والتي حرمت إيطاليا من الظهور في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، تجمع نحو ثلاثين مشجعاً من مشجعي المنتخب الإيطالي المتشددين للتعبير عن غضبهم خارج فندق بالاس، في التلال المطلة على روما، حيث كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينتخب رئيسه الجديد يوم الاثنين الماضي.

وهتف زعيمهم تحت أشعة الشمس الحارقة: "للمرة الثالثة على التوالي، يُقام كأس العالم دون إيطاليا. كان هذا أمراً لا يُتصور حدوثه في التسعينيات عندما كان لاعبونا يُرعبون العالم أجمع. يجب على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاعتراف بمسؤوليته عن هذا الإخفاق غير المسبوق. الإدارة واللاعبون لا يفكرون إلا في المال"، هكذا صرّح، قبل أن يُشير إلى رجاله، الذين كانوا يُغلقون مدخل الفندق لعشر دقائق، بالمغادرة من دون الإجابة على أسئلة الصحافيين.

في هذه الأثناء، كان رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا يُلقي خطابه الوداعي في قاعة المؤتمرات الضخمة بالطابق السفلي. وأُجبر على الاستقالة بعد هزيمة زينيتسا بركلات الترجيح في 31 مارس/آذار في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك، والتي حرمت المنتخب الإيطالي من التأهل لكأس العالم 2026، بعد أن غاب عن نسختي 2018 و2022.

ووفقاً لغابرييل غرافينا، فإن نقص اللاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي يُؤثر سلباً على جودة المنتخب الإيطالي، فمن بين 284 لاعباً مسجلاً هذا الموسم، كان 89 منهم إيطاليين، من بينهم عشرة حراس مرمى. وأضاف متأسفاً: "لا يتجاوز عدد اللاعبين المؤهلين للمنتخب الوطني 80 لاعباً في مختلف المراكز". كما وجّه أصابع الاتهام إلى الحكومة الإيطالية، التي زعم أنها حرمت كرة القدم الإيطالية من الإعفاءات الضريبية قبل أن تعترف أخيراً بأخطائها. واختتم حديثه قائلًا: "لقد أخطأنا في توقيت قراراتنا".

وبعد انتخابه بأكثر من 68% من الأصوات، يواجه جيوفاني مالاغو الآن التحديات المقبلة. لذا، عليه تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، وهو الخامس منذ عام 2023. وقد طُرح اسما أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني. وستكون مهمته الكبرى إنعاش كرة القدم الإيطالية، سواء من حيث تطوير اللاعبين وأدائهم، أو من حيث تعزيز العلاقة الهشة حالياً بين الإيطاليين ومنتخبهم الوطني.

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ويعترف الحرفي البالغ من العمر 56 عاماً أندريا غاريلا، وهو مشجع متعصب لنادي روما، صراحةً بأنه "فقد شغفه بالمنتخب الوطني، وبشكل أعم بكرة القدم" وقال: "في السابق كان لدينا لاعب من الطراز العالمي في كل مركز، من حارس المرمى إلى المهاجم. أما اليوم، فلا أحد منهم على هذا المستوى". وهو من بين 19% من الإيطاليين الذين لن يشاهدوا كأس العالم وفق استطلاع نشرته مؤسسة "SWG". وبالنظر إلى نسب مشاهدة قناة راي، التي تبث مباراة واحدة فقط من كأس العالم 2026 يومياً، يبدو أن الإيطاليين ليسوا جميعاً غائبين عن متابعة هذه البطولة دون المنتخب الإيطالي: فقد تابع 3.8 ملايين مشاهد، يمثلون 29% من إجمالي المشاهدين، مباراة إنكلترا وغانا يوم الثلاثاء. مع ذلك، يُعد هذا العدد أقل بكثير من 18 مليون إيطالي (73.7%) الذين شاهدوا فوز إيطاليا ببطولة أمم أوروبا 2021، والتي تبدو وكأنها حدثت منذ زمن بعيد.