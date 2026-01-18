كيف تضاعف راتب إنفانتينو رئيس الفيفا؟

- كشفت صحيفة "لوموند" عن تضاعف راتب جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، منذ توليه المنصب في 2016، حيث تقاضى أكثر من خمسة ملايين يورو في 2024 مقارنة براتبه الأولي البالغ 1.28 مليون يورو. - وفق الوثائق الضريبية الأميركية، يحصل إنفانتينو على أكثر من ستة ملايين دولار سنوياً، موزعة بين الراتب الأساسي، المكافآت، والمزايا الأخرى. - تكلفة إنفانتينو على "فيفا" بلغت 5.27 ملايين يورو، تشمل الراتب الأساسي، العلاوات، التعويضات، والمعاشات التقاعدية، مع إمكانية انتخابه لولاية ثالثة في 2027.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن كيفية تضاعف راتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً)، منذ توليه المنصب في شهر فبراير/ شباط عام 2016، بعدما حصلت على الوثائق الضريبية من السلطات في الولايات المتحدة الأميركية، التي توضح الكثير من التفاصيل المالية.

وأكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو تقاضى أكثر من خمسة ملايين يورو في عام 2024، مقارنة براتبه الأوليّ البالغ 1.28 مليون يورو، قبل عشر سنوات (تقصد عمله السابق في الهيئة الكروية الدولية)، ما يعني ارتفاع ما يحصل عليه صاحب الـ55 عاماً بشكل ملحوظ على مرّ السنين، وفق الوثائق الضريبية الأميركية، التي حصلت عليها الصحيفة.

وأوضحت أن جياني إنفانتينو حصل على ما يزيد على ستة ملايين دولار (أكثر من خمسة ملايين يورو)، سنوياً في عام 2024، موزعة على الراتب الأساسي، مكافآت، بالإضافة إلى مزايا أخرى وفق عقده، الذي وقعه منذ تسلّمه منصبه في عام 2016 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق الإقرارات الضريبية، التي قدمها "فيفا" إلى السلطات الأميركية يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2025.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تكلفة السويسري جياني إنفانتينو على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بلغت 5.27 ملايين يورو، وشمل ذلك 2.547 مليون يورو راتباً أساسياً، 1.616 مليون يورو علاوات، 990 ألف يورو تعويضات أخرى خاضعة للإبلاغ لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 134 ألف يورو معاشات تقاعدية وتعويضات مؤجلة، يحصل عليها صاحب الـ55 عاماً، الذي يُمكن انتخابه في عام 2027 لولاية ثالثة في منصبه، لكنها ستكون الأخيرة.