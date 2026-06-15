كيف تسمح الليغا لبرشلونة بالتعاقدات رغم القيود المالية؟

- تحركات برشلونة في سوق الانتقالات: قام نادي برشلونة بصفقات بارزة، منها ضم أنتوني جوردون مقابل 70 مليون يورو، ويخطط لإنفاق 100 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز، مما يتجاوز إنفاقه في المواسم الثلاثة الماضية. - زيادة الإيرادات وتأثيرها: ساهمت زيادة الإيرادات من الرعاة وعودة الفريق إلى ملعب كامب نو في تمكين الصفقات الجديدة، مع توقعات بزيادة الميزانية إلى 1.2 مليار يورو. - تأثير رحيل اللاعبين وقرض التطوير: رحيل لاعبين ذوي رواتب عالية أتاح مساحة لصفقات جديدة، بينما يُستخدم قرض 400 مليون يورو لمشروع "إسباي بارسا" دون التأثير على لوائح الانتقالات.

أجرى نادي برشلونة الإسباني، تحركات مالية ورياضية بارزة في سوق الانتقالات، رغم استمرار الجدل حول أوضاعه المالية وآلية عمل قواعد اللعب المالي النظيف، في الدوري الإسباني "الليغا". وضم النادي الكتالوني، الإنكليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل، مقابل 70 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم بالنظر إلى إنفاق النادي على التعاقدات في السنوات الأخيرة. ولطالما عانى برشلونة من قيود لوائح اللعب المالي النظيف وواجه صعوبات جمة في تسجيل اللاعبين الجدد.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، فيعتزم برشلونة إنفاق 100 مليون يورو على ضم جوليان ألفاريز من صفوف أتلتيكو مدريد، ومن المرجح أن ترتفع الفاتورة مع وصول ظهير، وربما قلب دفاع.

الإنفاق في المواسم السابقة

يتجاوز هذا المبلغ (170 مليون يورو) بكثير، ما أنفقه برشلونة على التعزيزات في المواسم الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ تولي البرتغالي ديكو منصب المدير الرياضي. وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الإنفاق 114.5 مليون يورو على صفقات فيتور روكي (30 مليون يورو)، وأوريول روميو (3 ملايين يورو)، وداني أولمو (48 مليون يورو)، وباو فيكتور (5 ملايين يورو)، وخوان غارسيا (25 مليون يورو)، وروني (3.5 ملايين يورو).

ما الذي يجعل الصفقات ممكنة؟

بحسب التقرير ذاته، فإن السبب الأول الذي جعل الصفقات ممكنة، هو زيادة الإيرادات، بعد أن بذل النادي جهداً كبيراً في جذب رعاة جدد. ومن العوامل الرئيسية الأخرى عودة الفريق إلى ملعب كامب نو، كونه ساهم في زيادة الإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المواسم القادمة. وتتجاوز ميزانية النادي حالياً مليار يورو، وقد تصل إلى 1.2 مليار يورو في الموسم المقبل.

رحيل اللاعبين ودور "الليغا"

كان لزيادة المساحة المتاحة في سقف الرواتب، نتيجة رحيل لاعبين أساسيين ذوي رواتب عالية، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكليمنت لينغليه، وأنسو فاتي، وإيلكاي غوندوغان، وسيرجي روبرتو، دور حاسم أيضاً، فقد أتاح ذلك مجالاً لوصول لاعبين جدد. ولا ننسى دور رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، التي حالت ضوابطها الصارمة، والمفرطة أحياناً على الرواتب، دون تراكم المزيد من الديون على برشلونة.

قرض الـ400 مليون يورو

السؤال الثاني هو كيف يمكن للنادي إبرام صفقات جديدة، مع الحصول في الوقت نفسه على قرض بقيمة 400 مليون يورو لإتمام مشروع "إسباي بارسا" (مشروع لتطوير النادي وبنيته التحتية)؟ الجواب هو أن هذا المبلغ لا يُستخدم لسداد الديون، كون النادي الكتالوني سيسدد هذا القرض بعد تحصيل الإيرادات الناتجة عن تسويق ملعب كامب نو، وهذا الأمر لا يؤثر بلوائح الانتقالات التي يتحكم بها الدوري الإسباني.