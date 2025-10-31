كيف تحول نهائي كأس فرنسا إلى صداع أمني؟

- يواجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحديات تنظيمية بسبب أعمال الصيانة على خطوط النقل العام في باريس، مما يهدد حركة الجماهير نحو ملعب فرنسا لنهائي كأس فرنسا. - دعا رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، الحكومة لتعديل جدول الصيانة وتقديم ضمانات لتفادي صعوبة الوصول إلى الملعب، نظراً لأهميته وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الجماهير. - تدرس خيارات بديلة مثل ملعب حديقة الأمراء وملعب بيار مورو، رغم التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بها، مما يعقد تحديد الملعب المستضيف قبل معرفة الفريقين المتأهلين.

كشفت تقارير إعلامية محلية أن نهائي كأس فرنسا للموسم الكروي الحالي تحول إلى صداع أمني وتنظيمي بالنسبة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي بدأ التفكير مبكراً في تنظيم المباراة المقررة يوم 23 مايو/ أيار المقبل في ملعب فرنسا، وخصوصاً في ظل التهديد، الذي تمثله الأشغال المقررة على عدة خطوط نقل عام في العاصمة باريس، إذ إن الموعد المنتظر من المحتمل تزامنه مع أعمال صيانة شاملة قد تعرقل حركة الجماهير نحو الملعب الأشهر في البلاد.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرها موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، الخميس، فإن نقل نهائي كأس فرنسا إلى مكان آخر قد يتحوّل إلى كابوس تنظيمي وأمني بكل المقاييس، فقد وجه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، نداءً إلى الحكومة لتعديل جدول هذه الأشغال، حتى تُقام المباراة في ظروف مناسبة داخل ملعب فرنسا (ستاد دو فرانس)، وهو الموقع التقليدي لهذا الحدث الكبير. ويُذكر أن نهائي 2024 لم يُقم في هذا الملعب بسبب أعمال التحديث، التي سبقت أولمبياد باريس.

وأضاف المصدر أن الاتحاد الفرنسي يعوّل في عام 2026 على إقامة نهائي كأس فرنسا في الملعب ذاته، لكنه لم يُبلغ مسبقاً بوجود أعمال على خطي قطار ضواحي العاصمة في تلك الفترة، وهما الخطان الرئيسان اللذان يستخدمهما المشجعون للوصول إلى الملعب في أيام المباريات، وفي حال تعطُّل هذين الخطين الحيويين، فإن التنقل والوصول إلى الملعب سيصبحان معقدين للغاية وربما مستحيلين، ما دفع ديالو إلى مطالبة وزارة الرياضة برد واضح وضمانات رسمية بهذا الشأن.

ويُعد التخطيط المسبق عنصراً محورياً في هذا الملف، إذ يتميز ملعب فرنسا بميزة الحياد والقدرة على استيعاب أعداد ضخمة من الجماهير، بينما لا يوجد في البلاد سوى عدد محدود من الملاعب القادرة على استقبال نحو 40 ألف مشجع من الفريقين، في حدث وطني بهذا الحجم، ففي عام 2024، أُقيم نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في مدينة ليل، لكن التجربة كانت غير موفقة، إذ شهدت تلك الليلة اشتباكات وحوادث عديدة، خصوصاً في محطة استراحة على الطريق السريع قبل المباراة.

أما فكرة إقامة النهائي في مرسيليا فهي شبه مستحيلة، إذ يصعب استقبال نحو 25 ألف مشجع لنادي باريس سان جيرمان، حال وصول الفريق إلى المشهد الختامي، خاصة في يوم واحد هناك، كما تبدو إقامة اللقاء في ليون صعبة أيضاً، بسبب الحساسية الكبيرة بين جماهير النادي المحلي وبقية الأندية الكبرى، وتكمن المشكلة العظمى في أن الاتحاد الفرنسي مضطر لتحديد الملعب المستضيف قبل معرفة هوية الفريقين المتأهلين.

ويبقى خيار ملعب حديقة الأمراء، الذي يستضيف مباريات منتخب فرنسا أيضاً، مطروحاً رغم سعته المحدودة، بينما يُعد ملعب بيار مورو في ليل خياراً آخر قيد الدراسة، رغم التجربة غير المثالية التي شهدها سابقاً، وأكدت مصادر أمنية للموقع أن استقبال 20 ألف مشجع من أولمبيك مرسيليا في ملعب الفريق الباريسي سيكون شبه مستحيل، خصوصاً إن لم يكن باريس سان جيرمان طرفاً في النهائي، لأن جماهير فريق الجنوب ممنوعة منذ سنوات من التنقل إلى العاصمة.

وشدّد فيليب ديالو، في رسالته إلى وزارة الرياضة، على هذه النقطة الحساسة، معترفاً بأن إقامة النهائي في ملعب تابع لأحد الأندية تحمل مخاطر كبيرة على النظام العام، وإلى جانب الجانب الأمني، فإن إقامة المباراة في ملعب صغير مقارنة بملعب فرنسا ستؤدي إلى تراجع العائدات المالية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ما يجعل الملف أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.