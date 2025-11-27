كيف تحظى بتجربة استثنائية خلال جائزة قطر للفورمولا 1 على حلبة لوسيل؟

- تستضيف حلبة لوسيل الدولية سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، مع عودة سباق "سبرينت" ومنافسات الفورمولا 2 وكأس بورشه كاريرا، وتسهيلات رقمية للمشجعين. - توفر الحلبة تسهيلات للجمهور مثل النقل المجاني عبر مترو الدوحة، وإجراءات أمنية مشددة، مع ضرورة إبراز التذاكر الرقمية. - تركز الحلبة على الاستدامة من خلال مبادرات بيئية وتجربة شاملة للجميع، مع نظام شبه خالٍ من الدفع النقدي.

تحتضن حلبة لوسيل الدولية سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2025، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط ترقبٍ كبيرٍ بسبب المنافسة القوية على اللقب، مع عودة سباق "سبرينت" السريع خلال الجولة قبل الأخيرة، إضافة لإقامة منافسات بطولة الفورمولا 2، وكأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط.

ووضع المنظمون مجموعة من الوسائل لتسهّل الأمور على مشجعي هذه الرياضة، على غرار تطبيق حلبة لوسيل الدولية، الذي يُمكن تحميله عبر متجر آبل أو غوغل بلاي، ويشمل مجموعة من الخصائص مثل خريطة للوصول إلى مناطق المواقف المناسبة حسب التذكرة وخريطة ثلاثية الأبعاد للتنقّل داخل الحلبة، وقسم الأسئلة الشائعة، وجدول عطلة نهاية الأسبوع، كما يبرز تطبيق "Lusail Tickets"، الذي يتيح الاطلاع على التذاكر الرقمية، ومعلومات الحدث، وجداول السباقات، والتوجيه داخل الموقع، والتنبيهات المهمة. ويعزّز هذا النظام الرقمي مبادرات الاستدامة عبر تقليل استخدام الورق.

وتفتح حلبة لوسيل الدولية أبوابها للجمهور:

يوم الجمعة: 12:00 ظهراً حتى العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة

السبت: 13:30 ظهراً - 22:45 مساءً

الأحد من 12:00 ظهراً - 22:00 مساءً

بعد إغلاق البوابات، يبقى الموقع مفتوحاً لحفلات ما بعد السباق، في حين تُغلق منطقة المشجعين في الأوقات التالية:

الجمعة: 21:45

السبت: 22:00

الأحد: 21:45.

من جانب آخر سيتيح مترو الدوحة سهولة في الوصول إلى مكان الحدث الكبير، حيث يربط الخط الأحمر مركز المدينة بمحطة لوسيل QNB، ويحصل حاملو تذاكر سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 على تصريح مجاني لمدة ثلاثة أيام يتيح عدداً غير محدود من الرحلات على مترو الدوحة وترام لوسيل خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر. يمكن استبدال التصريح في مكاتب "النادي الذهبي" بمحطات المترو أو في مكاتب التذاكر في بعض محطات الترام (تُطبّق الشروط والأحكام)، وهو الذي سيعمل الجمعة من التاسعة صباحاً حتى 1:30 بعد منتصف الليل، والسبت من الخامسة صباحاً حتى 1:30 بعد منتصف الليل، والأحد من الخامسة صباحاً حتى 2:30 بعد منتصف الليل.

إجراءات تهم المشجعين في سباق جائزة قطر الكبرى

ووفقاً للجنة المنظمة لسباق جائزة قطر الكبرى، يخضع جميع الحضور لعمليات تفتيش أمني عند الوصول إلى الحلبة، ويتوجب على المشجعين إبراز التذاكر الرقمية عبر رمز الاستجابة السريع "QR" عبر الهاتف عند بوابات الدخول وفي نقاط دخول المدرجات، لكن الأهم في ذلك أنّه لا يسمح بإعادة الدخول بعد مغادرة نطاق التفتيش الأمني في الموقع.

وسيتمكّن حاملو التذاكر الصالحة من حضور حفلات ما بعد سباق جائزة قطر الكبرى، التي تُقام في الساحة المخصّصة للحفلات والواقعة خلف منطقة المشجعين. وتبدأ العروض عادة بعد نحو نصف ساعة من نهاية الفعاليات على المضمار، وتُفتح بوابات الحفلات حسب الأوقات التالية، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 20:30 والأحد 20:00، ويقدّم خلال هذا الحفل، مجموعة من أبرز العروض، تشمل: الفنان البريطاني العالمي سيل يوم الجمعة، وملك الراي الشاب خالد يوم السبت، وفرقة الروك العالميّة ميتاليكا يوم الأحد لختام حماسي لعطلة الأسبوع.

في الوقت عينه تقدّم منطقة المشجعين بتصميمها الجديد تجربة متكاملة أعيد تصورها بالكامل من نسخ سباق جائزة قطر الكبرى في الأعوام الماضية، تجمع بين الترفيه والثقافة والتعليم في مساحة واحدة حيويّة، أما منطقة الاستدامة فتحتوي مجموعة من الأنشطة التعليمية التفاعلية مثل جينيس دوم (F1 Genius Dome)، وتحدي المنطقة الخضراء للدراجات، ومعرض الحياة الثانية (Gallery of Second Life) الذي يعرض أعمالاً فنية مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

إلى جانب ذلك، توفر غرفة المساعدة الحسية الجديدة، التي طُوّرت بالتعاون مع خبراء من مدارس التعليم ما قبل الجامعي التابعة لمؤسسة قطر، مساحة هادئة وشاملة للزوّار من ذوي الحساسية الحسيَّة؛ لضمان تجربة مريحة ومتكاملة للجميع، كما تطوير غرفة المساعدة الحسية الجديدة بالتعاون مع خبراء مدارس التعليم ما قبل الجامعي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة قطر، لتوفير مساحة هادئة وشاملة للضيوف من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حلبة لوسيل والاهتمام بالبيئة

وتُولي حلبة لوسيل اهتماماً كبيراً بالاستدامة، من خلال مبادرات تشمل عبوّات مياه مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% (rPET)، وإعادة تدوير اللافتات المستخدمة في الفعاليات، وبرنامج تبرّعات الطعام "وَهَب"، واستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة 100% للطباعة، وملابس موظفين قابلة لإعادة الاستخدام، وحاويات "بيو بينز" لتحويل مخلفات الطعام إلى سماد زراعي، والحدّ من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام غير الضرورية، إضافةً إلى منظومة للطاقة الشمسية بقدرة 1.23 ميغاوات تُساهم في تشغيل الموقع، ويعكس التزام الحلبة بإمكانية الوصول الشامل حرصها على أن يستمتع جميع الجماهير بتجربة الحدث دون استثناء.

وقدّمت اللجنة المنظمة لسباق جائزة قطر الكبرى نصيحة لمحبي رياضة الفورمولا 1، أكدت أن الحلبة تعمل بنظام شبه خالٍ من الدفع النقدي، لذا قالت: "تأكد من جاهزية بطاقاتك البنكية. كما يُسمح بإحضار بطارية تخزين واحدة فقط لكل شخص، للحفاظ على شحن أجهزتك طوال اليوم".