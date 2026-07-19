كيف تحسم الأرجنتين مواجهاتها؟ الدقائق الأخيرة كلمة السر

- تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على إنكلترا (2-1) بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة، ليواجه إسبانيا في سعيه لتحقيق لقبه الثاني على التوالي. - تميزت الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني بقدرتها على قلب النتائج في اللحظات الحاسمة، حيث سجلت 12 هدفًا من أصل 19 في الدقائق الأخيرة من المباريات. - شهدت البطولة لحظات مثيرة، مثل العودة أمام مصر بعد التأخر بهدفين، والفوز على الأردن والنمسا في اللحظات الأخيرة، مما يعكس قوة الأرجنتين في الأوقات الحرجة.

تغلب منتخب الأرجنتين على إنكلترا بنتيجة (2-1) في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث سيسعى لتحقيق لقبه الثاني على التوالي، عندما يواجه إسبانيا، اليوم الأحد. وقلب الفريق بقيادة ليونيل سكالوني تأخره مرة أخرى وسجل هدف الفوز في نهاية المباراة، كما هو الحال في معظم مبارياته الإقصائية في هذه البطولة: فمع اقتراب صفارة النهاية، يصبح منتخب "الألبيسيليستي" في غاية الخطورة.

وبعد أن كان متأخراً بنتيجة (2-1) منذ الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني في نصف النهائي، أجرى سكالوني تغييرات، وبدأت الأرجنتين بالسيطرة على مجريات اللعب وصنع الفرص حتى اللحظات الأخيرة، حيث قلبت النتيجة لصالحها، وفي الدقيقة الـ40 من الشوط الثاني سدد إنزو فرنانديز كرة قوية هزت شباك الحارس جوردان بيكفورد، مستقرة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أرسل ميسي عرضية بقدمه اليمنى لتجد رأس لاوتارو مارتينيز، الذي حسم الفوز. وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الخميس، فهذه كانت المباراة الرابعة التي يحقق فيها المنتخب الأرجنتيني الفوز في الدقائق الأخيرة، والثانية التي يقلب فيها النتيجة بعد تأخره سابقاً أمام مصر.

الأرجنتين والدقائق الأخيرة

مع تبقي 15 دقيقة من عمر اللقاء، يتألق فريق سكالوني بشكل لافت، فمن بين 19 هدفاً سجلها الفريق في هذه البطولة، 12 منها جاءت في مثل هذه الفترة. وتكرر الأمر نفسه في ربع النهائي: تقدمت الأرجنتين بهدف من أليكسيس ماك أليستر، لكن سويسرا عادلت النتيجة لتذهب المباراة إلى وقت إضافي، وفي الدقيقة الـ112 سجل جوليان ألفاريز هدفاً رائعاً، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حسم لاوتارو مارتينيز الفوز.

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وكان سيناريو مشابه جداً قد حدث في مواجهتي دور الـ16 وثمن النهائي أمام الرأس الأخضر ومصر. فقد فاجأ المنتخبان الأفريقيان بطل العالم، إذ نجح الأول في الوصول بالمباراة إلى الوقت الإضافي بعد إدراك التعادل. وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوطين الإضافيين، سجل ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني، لكن الرأس الأخضر عادل النتيجة عبر سيدني كابرال، قبل أن تنتهي القصة في الدقيقة الـ111، حيث تحولت ركلة ركنية سددها كريستيان روميرو برأسه إلى هدف عكسي.

لكن من دون شك، كانت العودة أمام مصر الأكثر إثارة، إذ كانت الأرجنتين متأخرة بهدفين نظيفين، قبل أن تسجل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ13 الأخيرة وتحسم التأهل، في الدقائق الـ79 والـ83 والـ92. وفي غضون ذلك، ورغم تأهل المنتخب الأرجنتيني بسهولة من دور المجموعات، فإن الاحتفالات لم تتوقف في اللحظات الأخيرة من المباريات. فقد حسم ميسي الفوز (3-1) على الأردن من ركلة حرة في الدقيقة الـ80، بعد أن كان قد ضمن الفوز (2-صفر) على النمسا في الدقيقة الـ95. وفي مباراة الجزائر، سجل "البولغا" الهدف الثالث في المباراة، قبل 14 دقيقة من النهاية.