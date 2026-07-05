كيف انتهت قضية الخلاف بين إبراهيم حسن وشرطة دالاس؟

- أغلقت بعثة منتخب مصر لكرة القدم أزمة الاحتكاك بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأحد رجال الشرطة في دالاس، بعد انتشار فيديو للواقعة قبيل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026. - أكدت شرطة دالاس حلّ الواقعة فوراً بعد اجتماع مع ممثلي البعثة المصرية، بما في ذلك رئيس الاتحاد والمدير الفني حسام حسن والقائد محمد صلاح. - أشادت إدارة شرطة دالاس بالعلاقات مع المجتمع والزوار الدوليين، مشيرة إلى أهمية الحوار والاحترام المتبادل، وتبادل الهدايا مع الفريق المصري.

أغلقت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، صفحة الأزمة التي حصلت في مقرّ إقامة الفراعنة بمدينة دالاس الأميركية، عقب الاحتكاك الذي حصل بين أحد رجال الشرطة والأمن في الفندق، ومدير المنتخب إبراهيم حسن (59 عاماً)، بعدما انتشر فيديو للواقعة وأثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكرت شرطة دالاس، في بيانٍ رسمي، الأحد، أن عناصرها استجابوا لبلاغٍ من أمن الفندق بشأن دخول شخص من دون تصريح، مؤكدة أن الواقعة قد حُلّت في لحظتها، لتصدر بياناً آخر لاحقاً عقب عقد اجتماع مع ممثلي البعثة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، والمدير الفني حسام حسن، وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم، إضافةً للقائد محمد صلاح، والسفير شريف مختار، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن.

وقال المسؤولون في دالاس، في بيان رسمي: "تُقدّر إدارة شرطة دالاس علاقاتها مع أفراد مجتمعنا والزوار الدوليين. نُدرك أن الحوار الواحد قد يُحدث فرقاً، وأن الاحترام يتجلى في الأفعال اليوم، التقى أعضاء فريق مصر بضباط شرطة دالاس، وتبادلوا الهدايا، وتناقشوا في مواضيع تمحورت حول الشراكة والاحترام المتبادل".

بعيدا عن الملاعب إبراهيم حسن يدخل في مشادة مع رجل أمن في مقر إقامة منتخب مصر

يُذكر أن مدرب منتخب مصر، حسام حسن، قد أكد في وقتٍ سابق أن هذه القضية قد طويت صفحتها، وقد وجّه رسالة للمسؤولين عن ذلك قائلاً: "نحن سعداء للغاية بحضورنا هنا في هذه البطولة، ونحن راضون عن أفراد الأمن المرافقين لنا. أود أن أشير إلى التنظيم رفيع المستوى والأمن المتوفر لدينا".