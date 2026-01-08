كيف انتهت رحلة حجام مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا؟

- جوان حجام، مدافع منتخب الجزائر البالغ من العمر 22 عاماً، يواجه صدمة كبيرة بعد خروجه من حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في كأس أمم أفريقيا بالمغرب بسبب إصابة خطيرة تعرض لها ضد بوركينا فاسو. - الإصابة المعقدة أجبرت حجام على مغادرة البطولة والعودة إلى ناديه يونغ بويز النمساوي لاستكمال رحلة علاجه الطويلة، مما أثار حزنه لعدم استكمال مشاركته الأولى في البطولة. - رغم خروجه، أثبت حجام جدارته في مرحلة المجموعات، معبراً عن امتنانه لدعم الجماهير الجزائرية، وداعياً لمساندة المنتخب في مواجهته المقبلة ضد نيجيريا.

يُعد مدافع منتخب الجزائر جوان حجام (22 عاماً)، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم، لكنه تلقى صدمة كبرى بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني، بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بسبب ما حدث معه في المواجهة ضد بوركينا فاسو.

وتعرّض جوان حجام لإصابة خطرة للغاية نتيجة التدخل العنيف من قبل لاعب منتخب بوركينا فاسو غوستافو سانغاري، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر يدق ناقوس الخطر ليحاول علاج صاحب الـ22 عاماً، إلا أن تفاصيل الكشف النهائي أكدت استحالة مواصلة رحلة المدافع في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، ما جعله يغادر المغرب ويعود إلى ناديه يونغ بويز النمساوي حتى يستكمل رحلة علاجه التي ستكون طويلة.

وانتهت رحلة حجام مع منتخب الجزائر ومشاركته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما أكد في تصريحات لموقع الاتحاد المحلي للعبة أن إصابته كانت معقدة، وعليه الخضوع لفترة علاج طويلة حتى يعود مرة أخرى إلى الملاعب، ومسألة استمراره مع "محاربي الصحراء" لن تمنحه هذا الشيء، الأمر الذي دفعه إلى العودة مرة أخرى إلى ناديه، ليخيم الحزن على صاحب الـ22 عاماً، الذي أضاف: "الأمر مُحزن بالنسبة لي، كانت أول مشاركة، وأول كأس أمم أفريقيا في مسيرتي، لكن الحمد لله أتمنّى أن تسير الأمور وسأعمل على العودة أقوى إن شاء الله".

ورغم خروجه رسمياً من بطولة كأس أمم أفريقيا وابتعاده عن منتخب الجزائر في الفترة الحالية حتى يخضع لفترة علاج، إلا أن حجام استطاع إثبات نفسه بشكلٍ كبيرٍ خلال خوضه المواجهات في مرحلة المجموعات، بعدما حصل على ثقة الجهاز الفني، بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي استطاع استغلال قدراته، وجعله أحد أفضل المُدافعين في تشكيلته.

وأكد حجام في رسالته التي قام بتوجيهها إلى جماهير الجزائر أنّه ممتنٌ للغاية لجميع الكلمات المؤثرة التي حصل عليها في الأيام الماضية، بعد إصابته الخطرة أمام بوركينا فاسو، مشيراً إلى أنّ المشجعين كانوا اللاعب رقم واحد بلا منازع خلال رحلته في مرحلة المجموعات، وتمنّى من الجميع مساندة المنتخب في المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام نيجيريا في ربع نهائي الـ"كان" يوم السبت المقبل.