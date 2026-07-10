كيف استُقبل لاعبو "الفراعنة" بعد عودتهم إلى مصر عقب إنجاز كأس العالم؟

كرة عربية
القاهرة

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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10 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11 يوليو 2026 - 07:50 (توقيت القدس)
من حفل استقبال منتخب مصر بعد العودة من أميركا، 10 يوليو 2026 (فرانس برس)
من حفل استقبال منتخب مصر بعد العودة من أميركا، 10 يوليو 2026 (فرانس برس)
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- عادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مشاركتها في مونديال 2026، حيث وصلت إلى دور الـ16 وخرجت أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، مما أثار فخر الجماهير المصرية بأداء المنتخب.

- استقبلت الجماهير المصرية بعثة المنتخب في مطار العلمين الدولي بحفاوة كبيرة، حيث رفعت لافتات شكر وتقدير، وشارك في الاستقبال وفود رسمية وشخصيات بارزة، مما يعكس الفخر الوطني.

- انطلقت بعثة المنتخب في حافلة مكشوفة بين الجماهير المحتشدة على جانبي الطريق، حيث عبر المشجعون عن دعمهم واعتزازهم بالمنتخب، مؤكدين أن الروح القتالية تهمهم بقدر النتائج.

عادت بعثة منتخب الفراعنة إلى مصر، الجمعة، بعد الإنجاز الذي تحقق في مونديال 2026، بالوصول إلى دور الـ16، والذي انتهى بالخروج أمام منتخب الأرجنتين بالخسارة (3-2)، بعد قمة قاتل فيها النجوم المصريون من البداية حتى النهاية وكانوا قريبين من دخول التاريخ والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ووصلت بعثة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2026 إلى مطار العلمين الدولي، وحظيت باستقبال جماهيري احتفالاً بالإنجاز الذي تحقق، إذ توافد المشجعون بأعداد كبيرة إلى محيط المطار تحضيراً لتحية لاعبي "الفراعنة"، حيث رُفعت لافتات كبيرة كُتب عليها "شكراً يا أبطال" و"رفعتم اسم مصر" و"شرفتونا"، وسُمعت الأغاني والوطنية وهتافات عبرت عن فخر المصريين بمنتخب بلادهم بعد تجربة المونديال المُميزة.

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وجهز المنظمون لحدث وصول بعثة مصر منصات خاصة للإعلاميين ومناطق مخصصة لاستقبال المشجعين، بالإضافة لتزيين الطرق المؤدية إلى صالة الوصول بالأعلام المصرية واللافتات الترحيبية، كما شارك في حفل استقبال بعثة منتخب الفراعنة وفود رسمية وعدد من الوزارة في الدولة، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وشخصيات مهمة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبعد الانتهاء من مراسل الاستقبال الرسمية في مطار العلمين، انطلقت بعثة مصر في حافلة مكشوفة خاصة، والتي سارت بين أمواج من المشجعين الذين تجمعوا على جانبي الطريق احتفالاً بعودة المنتخب المصري من مصر، حيثُ لوح اللاعبون لكلّ المشجعين الحاضرين في الشوارع الذين رفعوا أعلام منتخب بلدهم ددوا هتافات دعم لكل لاعب من المنتخب، في مشاهد مُميزة عاشتها مصر اليوم الجمعة.

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