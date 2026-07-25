- لا يزال ليونيل ميسي لاعباً في منتخب الأرجنتين، وقد يستمر بعد كأس العالم 2026، مما يضع المنتخب أمام تحديات مرحلة ما بعد ميسي، مشابهة لتلك التي واجهها بعد اعتزال مارادونا. - بعد اعتزال مارادونا، اتخذ الاتحاد الأرجنتيني قرارات غير عادية، حيث تولى دانييل باساريلا تدريب المنتخب وفرض إجراءات صارمة، مما أثار جدلاً واسعاً. - مارادونا انتقد سياسات باساريلا، ولم يُستدعَ للمنتخب بعد انتهاء عقوبته، مما أدى إلى انتقادات لباساريلا، واعتزل مارادونا في 1997 تاركاً إرثاً كبيراً.

لا يزال ليونيل ميسي (39 عاماً)، لاعباً في منتخب الأرجنتين فبعد نهائيات كأس العالم 2026، لم يتحدث عن مستقبله مع قميص "الألبيسيليستي"، بل من الممكن أن يستمر في ارتدائه لفترة أطول مما كان متوقعاً، لكن من الواضح أن المنتخب الوطني سيواجه عاجلاً أم آجلاً تحدياً يشبه الهاوية: مرحلة ما بعد ميسي، أو كيفية البدء من الصفر بعد حقبة ذهبية استمرت أكثر من 20 عاماً.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن الإشارة الوحيدة المشابهة إلى حد ما كانت في عام 1994، عندما وداع دييغو مارادونا المنتخب الوطني، ولكن بعد ذلك اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قراراً غير عادي، يهدف إلى حماية نفسه من مارادونا أكثر من مواصلة إرثه. وظهر مارادونا لأول مرة بقميص الأرجنتين في عام 1977 وودعه في عام 1994، خلال نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 33 عاماً. وكانت آخر مباراة له ضد نيجيريا، قبل أن تأتي نتيجة فحص المنشطات إيجابية، في ضربة قاضية لمارادونا وللمنتخب الذي كان يقوده ألفيو باسيلي، وخرج حينها من دور الـ16.

والشيء الغريب، هو أنه بعد بضعة أسابيع، تولى أكبر عدو لمارادونا في عالم كرة القدم، دانييل باساريلا، منصب مدرب الفريق، وبدأ دورته بإجراءات مبالغ فيها، العديد منها لتوضيح خلافاته مع مارادونا: الشعر القصير، وتنظير الأنف وغيرها. وفي أوائل التسعينيات، فضل معظم الرياضيين الشعر الطويل، وذلك تماشياً مع موضة الشباب، لكن باساريلا، اللاعب الذي رفع كأس العالم عام 1978، وخطف مارادونا منه الأضواء في المكسيك 1986، بعدما عانى من سلسلة مؤسفة من الإصابات والأمراض، فقد جاء انتقامه الذي طال انتظاره في عام 1994.

مارادونا والابتعاد عن منتخب الأرجنتين

صحيح أنه خلال الدعوة الأولى للمدرب الجديد، في أكتوبر/تشرين الأول 1994، تم إيقاف مارادونا بسبب تعاطي المنشطات، لكن كان لا يزال من الواضح أن باساريلا لن يستدعيه أبداً. وبعدها، أصبح مارادونا لاعباً مزعجاً لرئيس الاتحاد الأرجنتيني، جوليو غروندونا، ولم يكن هناك درع أفضل من "القائد العظيم باساريلا" لحماية الاتحاد من احتمال عودته. وخرج مارادونا غاضباً من الطريقة التي أدار بها الاتحاد خروجه من مونديال 1994، ومع وجود باساريلا مدرباً، فإن أي انتقادات لعدم استدعائه بعد انتهاء عقوبته في نهاية عام 1995، كانت ستوجه إلى المدرب، وليس إلى رئيس الاتحاد.

ومع بداية واعدة كمدرب لنادي ريفر بليت بين عامَي 1990 و1994، بدأ باساريلا في حملة شخصية ضد خصومه من المنتخب الوطني، وكان أولهم مارادونا. وفي الأشهر الأولى من ولايته، تجاوز المدرب الحدود مراراً وتكراراً: أجبر لاعبيه على قص شعرهم لإظهار ما اعتبره مظهراً أنيقاً، وأعلن أنه سيخضعهم لفحص الأنف بالمنظار، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

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وابتداءً من النصف الثاني من عام 1994، قام العديد من اللاعبين، بقص شعرهم، وسط منتخب وطني وُصف بأنه يتبنى نهجاً "صارماً" أو عسكرياً. وكان مارادونا هو الناقد الرئيسي، الذي لم يتردد أيضاً في التشكيك باللاعبين الذين التزموا ببروتوكول باساريلا المتعلق بالمظهر. وفي الواقع، وفي سبتمبر/أيلول 1995، عندما كان مارادونا على وشك العودة إلى اللعب، وحمل قميص بوكا جونيورز، صبغ شعره باللون الأصفر "احتجاجاً على أصحاب الشعر القصير". وبخصوص عملية تنظير الأنف المعلنة، فلم يتضح ما إذا كان باساريلا قد أجرى الفحص بالفعل على اللاعبين، لكن المؤكد أنها كانت رسالة موجهة إلى مارادونا، الذي كانت معركته مع الإدمان معروفة للجميع آنذاك. وفي نهاية المطاف، وبدلاً من احتضان دييغو، الذي اعتزل عام 1997، تخلى عنه المنتخب الوطني بعد مسيرته الرائعة.