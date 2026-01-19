- في نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، انسحب لاعبو السنغال احتجاجاً على ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب، مما أثار دهشة الجميع. - ساديو ماني، نجم السنغال، أصرّ على عودة زملائه للملعب بعد حديثه مع المدرب كلود لوروا، الذي حذّر من عواقب الانسحاب. - رغم إضاعة إبراهيم دياز لركلة الجزاء، عاد اللاعبون واستكملوا المباراة، ليحسموا المواجهة في الأشواط الإضافية، مما أنقذ النهائي من الفوضى.

ظهر نجم منتخب السنغال، ساديو ماني (33 عاماً)، وهو يُطالب رفاقه بالعودة إلى الميدان، وإكمال مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب، مساء الأحد، وذلك بعد انسحاب اللاعبين احتجاجاً على إعلان الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب، خلال الوقت البديل، حيث يعتبر تصرف لاعبي السنغال من أغرب اللقطات التي تشهدها النهائيات على مرّ التاريخ.

وبعد أن تحدث قليلاً مع المدرب الفرنسي الشهير كلود لوروا، توجه ماني إلى رفاقه وأصرّ على عودتهم، بعد أن اختار الكثير منهم الذهاب إلى حجرات الملابس، في خطوة جاءت احتجاجاً منهم على قرار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، الذي احتسب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، مُعتبراً أن مخالفة ارتكبت على إبراهيم دياز، ولكن القرار وجد معارضة كبيرة من قبل لاعبي السنغال.

ويبدو أن لوروا، الذي يرتبط بعلاقة قوية بالسنغال، قد أقنع ماني بخطورة الانسحاب من المباراة وعدم خوض الدقائق الأخيرة، بما أن ذلك كان سيكلفهم غالياً، وبعد الحديث معه، كان واضحاً أن موقف ماني تغيّر بشكل كامل، وتوجه إلى اللاعبين ليطالبهم بالعودة، رغم أن مدرب السنغال ظهر سابقاً وهو يطالب اللاعبين بالانسحاب وتمسك بقراره.

وكانت الدقائق الأخيرة من مباراة النهائي، مثيرة بما أن قرار لاعبي السنغال الانسحاب، شكل حدثاً بارزاً، فمن النادر مشاهدة موقف مشابه خاصة وأن الأمر يتعلق بواحدة من أنجح النسخ من نهائيات كأس أمم أفريقيا، والموقف الذي اتخذه ماني أنقذ بلا شك النهائي، رغم أن إبراهيم دياز أضاع في النهاية ركلة الجزاء وبالتالي تم اللجوء للحصص الإضافية التي حسمت خلالها السنغال المواجهة.