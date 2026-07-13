كيف أعاد نجوم مونديال 2026 ذكريات ثنائية رونالدو وريفالدو في 2002؟

- تألق كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في مونديال 2026، حيث سجلا خمسة أهداف أو أكثر، ليعيدوا إلى الأذهان ثنائية رونالدو وريفالدو في 2002، بينما ينافس مبابي ليونيل ميسي على لقب الهداف. - انضم هاري كين وجود بيلنغهام إلى قائمة المتألقين، حيث سجل كل منهما ستة أهداف، مما يعزز من فرص إنجلترا وفرنسا في الوصول إلى النهائي. - قد يلتقي منتخب فرنسا بإنجلترا في النهائي، بشرط تجاوز فرنسا لإسبانيا وإنجلترا للأرجنتين في نصف النهائي.

واصل قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي (26 عاماً) من نادي ريال مدريد التألق في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى جانب زميله، جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي (29 عاماً)، على غرار هاري كين مهاجم بايرن ميونخ مع منتخب إنكلترا وكذلك جود بيلنغهام، بعدما أعادوا إلى الأذهان قبل خوض نصف نهائي النسخة الحالية، ثنائية البرازيليين الظاهرة رونالدو وريفالدو خلال مونديال 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، فكيف ذلك يا ترى؟

وتشير الأرقام إلى أن مبابي وديمبيلي باتا أول ثنائي من منتخب واحدٍ يسجلان خمسة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ عام 2002 قبل أن يلحق بهما هاري كين وبيلنغهام في وقتٍ لاحق، وهو ما أعاد إلى الأذهان ثنائية رونالدو وريفالدو في الأراضي الآسيوية يوم سجل الظاهرة ثمانية أهداف مقابل خمسة لزميله نجم برشلونة وميلان السابق، ليقودا السامبا للقب الخامس في التاريخ.

واستطاع مبابي تسجيل ثمانية أهداف هو الآخر في مونديال 2026 على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو، وهما المنافسان الأبرز على لقب الهداف، بينما أحرز ديمبيلي خمسة أهداف، ليسيرا على خطى النجمين البرازيليين، قبل أن يتألق كلّ من هاري كين صاحب ستة أهداف وجود بيلنغهام الذي وصل إلى نفس العدد بعد ثنائيته في شباك النرويج في ربع النهائي.

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ومن الممكن أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الإنكليزي في نهائي كأس العالم 2026، في حال تجاوز الديوك عقبة إسبانيا في نصف النهائي غداً الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، قبل أن يلاقي الأربعاء، فريق الأسود الثلاثة منتخب التانغو بقيادة ميسي، حامل لقب نسخة 2022 في قطر.