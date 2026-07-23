كيف أصبح تايغر وودز أسطورة في الغولف؟

- تايغر وودز، أسطورة الغولف، حقق 15 بطولة كبرى بفضل العمل الجاد، التدريب المكثف، والتركيز على التغذية السليمة، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي للوصول إلى القمة. - تحت إشراف والده، تعلم وودز كيفية استعادة توازنه تحت الضغط، مما جعله لا يُقهر في عالم الاحتراف، حيث أصبح أصغر لاعب يحقق جميع البطولات الكبرى في سن 24. - رغم التحديات، بما في ذلك حادث السيارة في 2021، استعاد وودز لياقته وواصل تحقيق الألقاب، مؤكدًا عدم الرضا بالأداء العادي والسعي الدائم للتميز.

لم يُصبح الأميركي تايغر وودز (50 عاماً) أسطورة في رياضة الغولف بشكل مفاجئ، بل عمل سنوات طويلة حتى استطاع حصد 15 بطولة كبرى، وحطّم العديد من الأرقام القياسية، وقضى أسابيع طويلة على عرش الصدارة العالمية، لكن يبقى سؤال تطرحه وسائل الإعلام العالمية عليه دائماً، وهو: كيف تمكنت من الوصول إلى هذه المكانة؟

وأكد وودز في حديثه مع صحيفة التايمز الهندية، الأربعاء، أن الموهبة لا تكفي وحدها حتى تتمكن في جعل نفسك بين النخبة في رياضة الغولف، بل على الشخص التمتع بالأخلاق خلال مسيرته الاحترافية، من خلال السير خطوة وبخطوة، مع التركيز دائماً على كيفية تناول الأطعمة والحفاظ على برنامج غذائي، مع التركيز على التدريبات اليومية.

وقال وودز: "لقد أشرف على تدريبي والدي الذي كان عقيداً في الجيش الأميركي وأحد أعضاء القوات الخاصة، وخلال التدريبات، كان يرمي نحو كرات الغولف، ويسخر مني إن قمت بالتحرك خوفاً من التعرض للإصابة، لكنه أراد معرفة كيف أستعيد توازني وأعرف مسار الكرات، وهذا سبب رئيسي جعل من الصعب التغلب عليّ عندما دخلت عالم الاحتراف، بالإضافة إلى أنني وضعت هدفاً واحداً في رأسي، وهو حسم الألقاب، وحققت ذلك في عمر الرابعة والعشرين، لأني أصبحت أصغر لاعب في تاريخ هذه الرياضة حسم جميع البطولات الكبرى".

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وتابع: "لم أسمح لنفسي أبدى بالرضا عن الأداء العادي، بل كنت أشعر بالحزن في حال تراجعت خلال إحدى البطولات، بعدما أقوم بتحليل الأداء، حتى وصل الأمر بي إلى تغيير المدربين بشكل متواصل، حتى أستطيع العثور على وصفة واحدة، وهي حسم الألقاب فقط لا غير، لأن هذه الرياضة تُلعب تحت الضغط وأعين الجماهير ووسائل الإعلام، ولا مجال للأخطاء فيها نهائياً، لأنك ستكون بعيداً عن تحقيق أي لقب في حال تعايشت مع الهزائم".

وختم وودز حديثه: "لقد عشت العديد من الصعاب خلال مسيرتي الاحترافية، والكثير من وسائل الإعلام اعتبرت أن مسيرتي انتهت بعد حادث السيارة المروع الذي تعرضت له في شهر فبراير/شباط عام 2021، لكنني خضعت لعدة عمليات جراحية، واستعد لياقتي البدنية مرة أخرى، ولعبت في الكثير من البطولات، وحققت بعض الألقاب، وأعمل حالياً على العودة مرى أخرى، بعد نهاية الأزمة التي تعرضت لها قبل عدة أشهر".