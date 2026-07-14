كيف أثّر كأس العالم على ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

- يبدأ جوزيه مورينيو ولايته الثانية مع ريال مدريد بمباراة خارجية ضد إسبانيول في 22 أغسطس، بعد تأجيل المباراة الافتتاحية بسبب مشاركة لاعبي الفريق في كأس العالم 2026. - تأثرت أندية كبرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد بجدول كأس العالم، حيث تأجلت مبارياتهم الافتتاحية، مع بدء برشلونة الدفاع عن لقبه ضد إلتشي في 23 أغسطس. - يشارك العديد من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس العالم، مما أثر على جدول الدوري الإسباني، حيث يضم الفريقان أسماء بارزة مثل كيليان مبابي وبيدري.

يستهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، ولايته الثانية مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني، خارج معقل الفريق الملكي "سانتياغو برنابيو"، وذلك بعدما قررت رابطة "الليغا" اليوم الثلاثاء تأجيل المباراة الافتتاحية أمام ريال سوسييداد إلى تاريخ 26 أغسطس/ آب، نظراً لارتباط العديد من لاعبي الفريق بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعد تأهل العديد منهم إلى نصف النهائي وإمكانية بلوغ بعضهم اللقاء الختامي الذي سيُقام بتاريخ 19 يوليو/ تموز الجاري في نيوجيرسي.

وبذلك سيخوض النادي الملكي مع مورينيو الذي خلف الإسباني ألفارو أربيلوا، مباراته الأولى أمام إسبانيول خارج الديار يوم 22 أغسطس/ آب، وهو الأمر عينه الذي سينطبق على نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، الذي أُرجئت مباراته الافتتاحية على أرضه أمام أثلتيك بلباو الباسكي إلى 27 أغسطس، بينما سيستهل حملة الدفاع عن لقبه يوم 23 آب حين يلتقي إلتشي.

وعلى غرار الناديين الأكبر في إسبانيا تأثر أتلتيكو مدريد المنافس الشرس على الألقاب هو الآخر بجدول بطولة كأس العالم 2026 التي شهدت مشاركة 48 منتخباً في نسخة تاريخية أقيمت في ثلاثة بلدان بقارة أميركا الشمالية، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولذلك سيلعب "الروخي بلانكوس" مباراته الأولى أمام ملقة يوم 19 أغسطس، في حين تنطلق المنافسة رسمياً يوم 15 الشهر المقبل عندما يقص الشريط ألافيس بملاقاة خيتافي، بينما يحلّ رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية الساعي للظهور بمستوى جيد هذا الموسم بعد الأداء المخيب في النسخة الماضية.

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ويمتلك نادي ريال مدريد العديد من اللاعبين في نصف نهائي كأس العالم، على غرار الإنكليزي جود بيلنغهام، والفرنسي كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، وكذلك الوافدين الجديدين الإسباني مارك كوكوريا والفرنسي إبراهيما كوناتي، بينما يمثل برشلونة أيضاً العديد من الأسماء على غرار باو كوبارسي، وداني أولمو، ولامين يامال، وخوان غارسيا، وفيران توريس، وبيدري وغافي وإريك غارسيا، الناشطين في منتخب إسبانيا، إلى جانب جويل كوندي في منتخب فرنسا.