كيس سميث: موهبة هولندية بقيمة 60 مليون يورو في سن مبكر

ميركاتو
أمستردام

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
28 ديسمبر 2025
كيس سميث مع نادي ألكمار في ملعب فورتونا سيتارد، 21 ديسمبر 2025 (Getty)
كيس سميث مع نادي ألكمار في ملعب فورتونا سيتارد، 21 ديسمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استحوذ كيس سميث على اهتمام أوروبا بسرعة كبيرة، فأصبح الحديث عن موهبته وقيمته السوقية البالغة 60 مليون يورو، وفي سن مبكر محور الأندية الكبرى، وأثبت في سن 19 عاماً، أنه ليس مجرد وعد مستقبلي، بل لاعب قادر على ترك بصمة فورية في نادي ألكمار وفي منتخب هولندا لفئة تحت 19 سنة.

وأشعل كيس سميث الأجواء بتألقه في بطولة أوروبا تحت 19 سنة، إذ سجل أربعة أهداف في خمس مباريات، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، السبت. وقاد كيس فريقه للفوز باللقب القاري، وأظهر قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة، ما جعله محلّ متابعة دقيقة من الأندية الأوروبية الكبرى.

ولعب كيس سميث أساسياً مع أكمار منذ سن 18 عاماً، وأثبت أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الفريق الأول، كما أظهر موهبة هجومية مميزة، مع قدرة على اللعب بكلتا القدمَين ورؤية ممتازة للملعب، ما يجعله لاعباً متكاملاً قادراً على التأثير في جميع مناطق الملعب.

ولفتت موهبة كيس سميث انتباه مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان، الذي قارن بينه وبين بيدري لاعب برشلونة. وأكد كومان أن قدرات سميت في تغيير اتجاه اللعب، وتحكمه بالكرة، ورؤيته للملعب، تذكره بمواهب بيدري في بداياته، كما أشار إلى أن الأداء الذي يقدمه في هذا العمر المبكر مثير للإعجاب.

صامويل باستيا في مواجهة يوفنتوس، 27 يناير 2018 (ميغيل ميدينا/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

لاعب كونغولي يعود بمعجزة إلى الدوري الهولندي بعد أيام من الغيبوبة

ورفض كيس سميث التعجل بالانتقال، وأوضح أنه يركز أولاً على إنهاء الموسم بقوة مع فريقه الهولندي، قبل التفكير في الخطوة التالية. وصرح بأنه يريد تحقيق موسم مميز مع ناديه الحالي، مع إدراكه أن كل خطوة في مسيرته يجب أن تكون محسوبة بعناية لضمان تطوره المستمر. وتمسّك ألكمار بمواهبه الهولندية، وحدد قيمة كيس سميث بحوالى 60 مليون يورو وفقاً للتقارير الصحافية. ويمثل هذا المبلغ مؤشراً على قيمته السوقية الكبيرة ورغبة النادي في عدم التفريط به إلا مقابل عرض مالي كبير، في وقت تُراقب فيه الأندية الأوروبية الموهبة عن كثب.

ويواصل اللاعب إثارة اهتمام أوروبا، فهو ليس مجرد لاعب شاب موهوب، بل ظاهرة هولندية تعد بتغيير ملامح كرة القدم الأوروبية مستقبلاً. ومع استمرار تألقه، من المتوقع أن يكون اسمه حاضراً في أبرز الملاعب والأندية الكبرى في السنوات المقبلة، ليؤكد مكانته واحداً من ألمع نجوم جيله.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة ميلووكي باكس وشيكاغو بولز في ملعب يونايتد سنتر، 27 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: عودة قوية لأنتيتوكونمبو ونهاية سلسلة فوز سبيرز

تُعد التاكسي وسيلة نقل مهمة خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

سائق تاكسي في الرباط: كأس أمم أفريقيا شرف لنا وللعرب

لقطة من لقاء مصر وجنوب أفريقيا، 26 ديسمبر 2025 (فرانك فيفي/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أبرز مكاسب منتخب مصر من الفوز على جنوب أفريقيا