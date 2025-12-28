كيس سميث: موهبة هولندية بقيمة 60 مليون يورو في سن مبكر

استحوذ كيس سميث على اهتمام أوروبا بسرعة كبيرة، فأصبح الحديث عن موهبته وقيمته السوقية البالغة 60 مليون يورو، وفي سن مبكر محور الأندية الكبرى، وأثبت في سن 19 عاماً، أنه ليس مجرد وعد مستقبلي، بل لاعب قادر على ترك بصمة فورية في نادي ألكمار وفي منتخب هولندا لفئة تحت 19 سنة.

وأشعل كيس سميث الأجواء بتألقه في بطولة أوروبا تحت 19 سنة، إذ سجل أربعة أهداف في خمس مباريات، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، السبت. وقاد كيس فريقه للفوز باللقب القاري، وأظهر قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة، ما جعله محلّ متابعة دقيقة من الأندية الأوروبية الكبرى.

ولعب كيس سميث أساسياً مع أكمار منذ سن 18 عاماً، وأثبت أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الفريق الأول، كما أظهر موهبة هجومية مميزة، مع قدرة على اللعب بكلتا القدمَين ورؤية ممتازة للملعب، ما يجعله لاعباً متكاملاً قادراً على التأثير في جميع مناطق الملعب.

ولفتت موهبة كيس سميث انتباه مدرب منتخب هولندا الحالي رونالد كومان، الذي قارن بينه وبين بيدري لاعب برشلونة. وأكد كومان أن قدرات سميت في تغيير اتجاه اللعب، وتحكمه بالكرة، ورؤيته للملعب، تذكره بمواهب بيدري في بداياته، كما أشار إلى أن الأداء الذي يقدمه في هذا العمر المبكر مثير للإعجاب.

ورفض كيس سميث التعجل بالانتقال، وأوضح أنه يركز أولاً على إنهاء الموسم بقوة مع فريقه الهولندي، قبل التفكير في الخطوة التالية. وصرح بأنه يريد تحقيق موسم مميز مع ناديه الحالي، مع إدراكه أن كل خطوة في مسيرته يجب أن تكون محسوبة بعناية لضمان تطوره المستمر. وتمسّك ألكمار بمواهبه الهولندية، وحدد قيمة كيس سميث بحوالى 60 مليون يورو وفقاً للتقارير الصحافية. ويمثل هذا المبلغ مؤشراً على قيمته السوقية الكبيرة ورغبة النادي في عدم التفريط به إلا مقابل عرض مالي كبير، في وقت تُراقب فيه الأندية الأوروبية الموهبة عن كثب.

ويواصل اللاعب إثارة اهتمام أوروبا، فهو ليس مجرد لاعب شاب موهوب، بل ظاهرة هولندية تعد بتغيير ملامح كرة القدم الأوروبية مستقبلاً. ومع استمرار تألقه، من المتوقع أن يكون اسمه حاضراً في أبرز الملاعب والأندية الكبرى في السنوات المقبلة، ليؤكد مكانته واحداً من ألمع نجوم جيله.