كيس سميت يرفض البريمييرليغ بسبب عملاقي الليغا

- كيس سميت، الموهبة الهولندية الصاعدة، يجذب اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وريال مدريد وبرشلونة، مع توقعات بتجاوز صفقة انتقاله 50 مليون يورو في الصيف المقبل. - سميت يعبر عن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني، مفضلاً الأجواء المشمسة على الطقس البارد في هولندا، ويغلق الباب أمام أندية الدوري الإنجليزي. - رغم تلقيه عروضاً مغرية سابقاً، اختار سميت البقاء مع ألكمار لتحسين مستواه البدني، ويطمح الآن للعب في الليغا والمشاركة مع منتخب هولندا في كأس العالم.

يُعد الموهبة الهولندية الصاعدة، كيس سميت (20 عاماً)، أحد أبرز النجوم، الذين قد ترتبط أسماؤهم بقوة مع الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حظي قائد خط وسط فريق ألكمار، باهتمام شديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، التي تحاول حسم صفقته.

ورغم أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز "البريمييرليغ"، تعمل على حسم صفقة الموهبة الهولندية، إلا أنّ عملاقي "الليغا" ريال مدريد الإسباني وغريمه التاريخي برشلونة، يعملان أيضاً على التعاقد مع سميت، الذي قد تبرز صفقته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتجاوز صفقة سميت 50 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن قائد خط الوسط يتعامل مع وكيل الأعمال البرتغالي الشهير، خورخي مينديز، الذي يبحث خلال الفترة الحالية، عن عرض يلبي طموحات الهولندي، الذي يبدو سعيداً للغاية بالاهتمام الكبير من قبل كبار الأندية في أوروبا، لكنه عبّر بصراحة عن رغبته في اللعب في منافسات الدوري الإسباني.

وقال سميت: "بالنسبة لي، فإن اللعب في الدوري الإسباني سيكون رائعاً، لأنني شخص أعشق الشمس، وسئمت من الجو البارد والماطر في هولندا، لذا أود الذهاب واللعب في إسبانيا، مع أنني كنت أود اللعب لفريق هولندي آخر، قبل احترافي الخارجي، لكن ذلك لن يحدث"، ما يعني أن قائد خط وسط نادي ألكمار، أغلق الباب في وجه جميع أندية الدوري الإنكليزي.

وتابع: "لقد تلقيت العديد من العروض في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنني شعرت أن من الأفضل لي مواصلة رحلتي لعام إضافي مع ألكمار، حتى إنني رفضت رؤية الأرقام، التي وضعتها الأندية في عروضها، والحمد لله على ذلك القرار، رغم أن العديد شكك في قراري، إلا أنني من يتحكم في كل شيء، وأعرف أنني كنت أعاني على المستوى البدني، ومسألة تمسكي بالبقاء، تعود إلى أنني أردت الاستفادة والتحسن والتطور، وهذا ما جعل الجميع يهتم بي حالياً".

وختم سميت حديثه: "لقد استمتعت حقاً خلال مرحلة طفولتي بمشاهدة المواجهات في الدوري الإسباني، وحرصت على متابعة ما يفعله برشلونة، عندما كان يلعب معهم (ليونيل) ميسي و(أندريس) إنييستا، وهما قدوتي في كرة القدم، لكن الآن كبرت، وأترقب الحصول على عروض، لأنني أريد اللعب في الليغا، وهدفي الآن، هو المشاركة مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم القادمة في الصيف".