- كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، يعبر عن قلقه من تأثير النظام الموسع لكأس العالم 2026 على قيمة المسابقة، رغم تأهل غانا لدور الـ32 بعد خسارتها أمام كرواتيا. - النظام الجديد الذي يتيح مشاركة 48 منتخباً يلقى انتقادات من كيروش ومدربين آخرين مثل جوزيه مورينيو، حيث يرون أن زيادة الفرق تقلل من أهمية التصفيات. - كيروش يصف الوضع الحالي بأنه "كرة المال" ويؤكد على أهمية الحفاظ على كأس العالم كحدث استثنائي، بينما يتوقع الفيفا إيرادات تصل إلى 11 مليار دولار.

يعتقد مدرب منتخب غانا، البرتغالي كارلوس كيروش (73 عاماً)، أن النظام الموسع لكأس العالم يقلل من قيمة المسابقة بشكل كبير، وذلك بعد تأهل غانا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، يوم السبت، رغم الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة (1ـ2)، ويشارك كيروش في النهائيات للمرة السادسة في مسيرته، بعد أعوام 2002 و2010 و2014 و2018 و2022.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، الأحد، أنه رغم أن القارة الأفريقية من أبرز الفائزين في هذه النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، بتأهل تسعة منتخبات إلى دور الـ32، فإن النظام الجديد لا يجد قبولاً لدى الجميع، ومن بينهم مدرب المنتخب الغاني. ولإتاحة الفرصة لمزيد من المنتخبات للمشاركة في المونديال، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً هذا العام. ويرى كارلوس كيروش أن هذا القرار خاطئ، وهو موقف يشترك فيه مع العديد المدربين الآخرين مثل مواطنه جوزيه مورينيو.

وأوضح كيروش موقفه قائلاً: "أعتقد أن زيادة عدد المنتخبات تُفقد كأس العالم الكثير من قيمتها ومعناها. فالتأهل لكأس العالم يجب أن يكون حدثاً نادراً. كما أن مباريات التصفيات في أوروبا وأفريقيا تفقد معناها وأهميتها لكثرتها. اليوم، المال هو سيد الموقف، ولم يعد يُطلق عليها كرة القدم، بل "كرة المال". وأُفضّل أن أنظر إلى كأس العالم بوصفها حدثاً استثنائياً ذا أهمية بالغة، وسأبذل قصارى جهدي لأكون جزءاً منه".

ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تصل إيرادات البطولة الحالية إلى 11 مليار دولار.