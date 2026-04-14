كيروش في كأس العالم.. عودة إلى الواجهة بمغامرة مونديالية خامسة

يواصل المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش (73 عاماً)، كتابة فصول مسيرته الطويلة في عالم كرة القدم، بعدما بات على موعد مع مشاركة جديدة في كأس العالم، ستكون الخامسة في تاريخه، وذلك عقب تعيينه مدرباً جديداً لمنتخب غانا. ويُعد كيروش من أكثر المدربين خبرة على مستوى المنتخبات، حيث سبق له قيادة منتخب البرتغال في مونديال 2010، إضافة إلى إشرافه على منتخب إيران في ثلاث نسخ متتالية من البطولة، ما يجعل تجربته مع غانا امتداداً لمسيرة طويلة في الملاعب العالمية.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، فقد جاء التعاقد مع كيروش بعد إقالة المدرب أوتو أدو، عقب فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الماضي، رغم كونه أول مدرب يقود غانا للتأهل إلى كأس العالم مرتين متتاليتين. وبعد ذلك، دخل الاتحاد الغاني لكرة القدم في مفاوضات مع عدة أسماء بارزة، من بينها المغربي وليد الركراكي والمدرب الألماني يواكيم لوف، غير أن المفاوضات لم تتكلل بالنجاح.

وكان لوف قد أكد في تصريحات إعلامية، أنه لم يتلقَ أي تواصل رسمي من الجانب الغاني، وهو ما دفع الاتحاد الغاني في نهاية المطاف إلى التوجه نحو خيار كيروش، نظراً لخبرته الكبيرة في التصفيات والمونديالات. ويأتي هذا التعاقد بعد فترة قصيرة من إشراف كيروش على منتخب عُمان، الذي غادره مؤخراً، في وقت كان قد نفى فيه سابقاً تلقيه أي عرض رسمي من غانا، قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي. وبهذا التعيين، سيصبح منتخب غانا المحطة الحادية عشرة في مسيرة كيروش التدريبية مع المنتخبات، بعد تجاربه الطويلة مع البرتغال في مناسبتين، والإمارات، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وإيران، وكولومبيا، ومصر، وقطر، وعُمان، في واحدة من أكثر السير الذاتية تنقلاً على مستوى المدربين في كرة القدم الدولية.

وخلال مسيرته، حقق كيروش نتائج متفاوتة، حيث كان أبرز إنجازاته الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم 2010 مع البرتغال، بينما يبقى الهدف الأبرز حالياً هو قيادة غانا لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم المقبل، لا سيما أنها وقعت في مجموعة قوية تضم إنكلترا وكرواتيا وبنما. وستكون أولى اختبارات كيروش مع غانا مواجهتين وديتين أمام المكسيك وويلز، قبل خوض غمار البطولة العالمية، في محاولة لقيادة المنتخب الأفريقي إلى مفاجأة جديدة في العرس الكروي العالمي، أو على الأقل بلوغ أفضل مركز ممكن في مجموعة صعبة للغاية.