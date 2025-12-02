كيروش في دور خبير التحكيم: "مافيولا" في البث المباشر

02 ديسمبر 2025
كيروش في ملعب جاسم بن حمد، 10 أكتوبر 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
- كارلوس كيروش، مدرب منتخب عُمان، أبدى غضبه بعد خسارة فريقه أمام السعودية (2-1) في كأس العرب 2025، مشيراً إلى خطأ تحكيمي بعدم طرد اللاعب السعودي نواف بوشل.
- كيروش استخدم حاسوبه لإظهار لقطة التدخل على لاعب عُمان، معتبراً أن الحكم الأردني أدهم مخادمة ظلم فريقه بعدم رفع البطاقة الحمراء، مما أثر على فرص التعادل.
- في المؤتمر الصحافي، واصل كيروش التركيز على الخطأ التحكيمي، مشيراً إلى أن تقنية "الفار" لم تُغير قرار الحكم، مما أثار جدلاً حول أداء التحكيم.

ظهر مدرب منتخب عُمان لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاماً)، غاضباً في نهاية المباراة التي شهدت هزيمة المنتخب العُماني أمام نظيره السعودي بنتيجة (2ـ1)، في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العرب "فيفا قطر 2025"، اليوم الثلاثاء، في استاد المدينة التعليمية، بعد تنافس قوي.

وخلال حديثه إلى مراسل قنوات بي إن سبورتس، مباشرة عقب نهاية اللقاء، فاجأ كيروش المراسل باصطحاب حاسوب، ليُظهر أن الحكم الأردني أدهم مخادمة أخطأ بعدم طرد لاعب منتخب السعودية نواف بوشل، بعد تدخله على اللاعب العُماني في آخر دقائق اللقاء، إذ أظهر المدرب البرتغالي صورة تكشف - بحسب رأيه - الاعتداء الذي كان يستوجب رفع البطاقة الحمراء بدل إنذار اللاعب السعودي.  ورفض البرتغالي الحديث عن الجوانب الفنية في المباراة، مفضلاً التركيز على إظهار اللقطة التي اعتبر من خلالها أن قرار الحكم لم يكن سليماً، وبالتالي تعرض منتخب عُمان إلى ظلم تحكيمي، وتحول إلى خبير تحكيم، يقيم أداء الحكام في الفقرة المتعارف عليها عالمياً "مافيولا".

فرحة لاعبي السعودية في استاد المدينة التعليمية، 2 ديسمبر 2025 (رولا روحانا/رويترز)
كرة عربية
التحديثات الحية

السعودية تتخطى عقبة عُمان ببصمة الدوسري

وتابع كيروش تركيزه على الخطأ التحكيمي، فقد حضر إلى المؤتمر الصحافي مصطحباً الحاسوب أيضاً، ليكشف للصحافيين الحاضرين وقوع الخطأ من قبل المدافع السعودي، إذ يعتبر البرتغالي أن اللقطة كان من شأنها أن تدعم فرص منتخب عُمان في خطف التعادل في نهاية اللقاء في حال إكمال السعودية المواجهة بنقص عددي. وقد تدخلت تقنية الفيديو المساعد "الفار" لتطلب من الحكم مراجعة اللقطة ولكنه لم يطرد اللاعب السعودي.

