كيتلين كلارك تشكو العنف في دوري السلة الأميركي للسيدات

- تعرضت كيتلين كلارك لعنف مفرط في دوري السلة الأميركي للمحترفات، حيث تلقت ضربات قوية دون احتساب أخطاء، مما أثار جدلاً واسعاً بعد خسارة فريقها إنديانا فيفر أمام فينيكس ميركوري. - مدربة إنديانا فيفر، ستيفاني وايت، انتقدت التحكيم بشدة واصفة إياه بأنه "غير مقبول" و"خطير"، مؤكدةً على الشكوى التي تقدمت بها كلارك حول حملة منظمة تستهدفها. - تلقى كلارك دعماً واسعاً من نجوم الرياضة الذين يطالبون الحكام باتخاذ قرارات جريئة لحمايتها من العنف المتزايد.

اشتكت النجمة الأميركية كيتلين كلارك (24 عاماً)، من العنف المفرط، الذي تتعرض له خلال خوضها المواجهات في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين للسيدات، بعدما تلقت سيلاً من الضربات القوية والدفعات.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بنسختها الإنكليزية، فجر اليوم الجمعة، أن خسارة فريق إنديانا فيفر أمام فينيكس ميركوري أعادت إشعال الجدل، بعدما تلقت كيتلين كلارك ضربة على حلقها أثناء هجمة على الكرة السائبة، ووفقاً للتسجيلات المصورة التي انتشرت في جميع مواقع التواصل، يبدو أنها تعرضت أيضاً لضربة ركبة وهي على أرض الملعب، ولم تُحتسب أي من هذه الأفعال خطأً.

وبعد لحظات فقط من تعرضها إلى العنف، عادت كيتلين كلارك لتتلقى ضربة قوية أخرى أثناء محاولتها تسجيل رمية ثلاثية، لكن حتى بعد مراجعة الفيديو، لم يُحتسب خطأً فادحا ضد منافستها، الأمر الذي جعل مدربة فريق إنديانا فيفر، ستيفاني وايت، تنتقد التحكيم بشدة، واصفةً إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، و"غير محترم"، و"خطير".

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وتشكل تصريحات المدربة تأكيداً على الشكوى، التي تقدمت بها كيتلين كلارك، التي أكدت تعرضها إلى حملة منظمة من قبل المنافسين، الذين يعملون على تعمد ضربها بكل الأشكال، والأمور زادت خلال الفترة الماضية، ليسارع العديد من نجوم الرياضة سواء عند الرجال أو السيدات إلى توجيه رسائل الدعم لصاحبة (24 عاماً)، الذين يطالبون بضرورة حث الحُكام على اتخاذ قرارات جريئة لحماية اللاعبة من العنب.