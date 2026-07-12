كونور ماكغريغور يسقط أمام هولواي بعد 69 ثانية

- خسر كونور ماكغريغور أمام ماكس هولواي بعد 69 ثانية فقط بسبب إصابة في ركبته اليمنى، مما أدى إلى إيقاف النزال من قبل الحكم مايك بلتران بعد سقوطه ثلاث مرات في الدقيقة الأولى. - عبّر ماكغريغور عن إحباطه عبر منصة إكس، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعاني من أي إصابة قبل النزال، واصفًا ما حدث بأنه "جحيم"، بينما أعرب هولواي عن أمله في ألا تكون إصابة ماكغريغور خطيرة. - لم يخض ماكغريغور أي نزال منذ إصابته في 2021، وكان قد حصل على أكثر من 100 مليون دولار في نزال استعراضي ضد فلويد مايويذر عام 2017.

خسر الأيرلندي كونور ماكغريغور (37 عاماً)، المتوج سابقاً باللقب العالمي مرتين، أمام الأميركي ماكس هولواي بعد 69 ثانية فقط من انطلاق النزال بسبب إصابة في ركبته اليمنى، اليوم الأحد، وذلك في عودته إلى بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" بعد غياب دام خمس سنوات.

وأوقف الحكم مايك بلتران نزال الوزن المتوسط في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، بعدما سقط ماكغريغور أرضاً ثلاث مرات خلال الدقيقة الأولى. وفي الثواني الأولى من النزال، قفز ماكغريغور ووجّه ركلة دائرية نحو هولواي، لكنه أصاب ركبته اليمنى في أثناء ارتكازه على قدمه، وسقط مرتين إضافيتين ممسكاً بركبته، ما دفع بلتران إلى إنهاء المواجهة.

وقال هولواي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ يبدو أنني أضعفته في ركبتيه"، مضيفاً: "كل هذا الترقب. يجب أن نخوض مواجهة جديدة مرة أخرى. من المؤسف أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة". وغادر ماكغريغور الحلبة من دون الإدلاء بأي تعليق، فيما أعرب هولواي عن أمله في ألا تكون إصابة الأيرلندي "خطيرة للغاية".

لاحقاً، كتب ماكغريغور على منصة إكس: "حُطمت. لم أكن أعاني أي إصابة قبل النزال. كنت أوجه الركلات وأرتكز وأقفز طوال المعسكر التدريبي، وكذلك خلف الكواليس قبل النزال. حدث الأمر من العدم. أشعر بظلام لا يوصف. لا أستطيع وصف ما أمرّ به إلأ بأنه جحيم".

وقال هولواي إنه أدرك مصاعب خصمه عندما بدأ بالتراجع، مضيفاً: "كان ذلك واضحاً. تغيرت تصرفاته بالكامل. كان يقول: قاتل! قاتل!". وشكّل النزال الذي وصفه ماكغريغور بأنه "أعظم عودة في تاريخ الرياضة"، إعادة لمواجهة وزن الريشة عام 2013 الذي فاز به الأيرلندي بإجماع الحكام.

رياضات أخرى إيقاف نجم رياضة الفنون القتالية كونور ماكغريغور 18 شهراً

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ تعرّضه لكسر في ساقه اليسرى خلال خسارته أمام الأميركي داستن بوارييه عام 2021، وكان قبل تلك الإصابة أكثر نجوم "يو إف سي" قدرة تسويقية، إذ أصبح عام 2016 أول مقاتل يحمل في الوقت ذاته لقبين في وزنين مختلفين. وأفادت تقارير بأنه حصل على أكثر من 100 مليون دولار مقابل خسارته النزال الاستعراضي في الملاكمة أمام الأميركي فلويد مايويذر جونيور عام 2017.

ويعود آخر انتصار لماكغريغور في نزالات "يو إف سي"، الشركة الأميركية المروجة للفنون القتالية المختلطة، إلى يناير/ كانون الثاني 2020، عندما تغلب على الأميركي دونالد تشيروني خلال 40 ثانية فقط. وكان ماكغريغور، المنحدر من دبلن، قد انسحب من نزال عودته المُخطط له في يونيو/ حزيران 2024 بسبب إصابة في إصبع قدمه.

(فرانس برس)