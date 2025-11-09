كونسيساو يُثير الجدل بعد استبداله في الديربي وسباليتي في الواجهة

- أثار فرانشيسكو كونسيساو الجدل بعد استبداله في مباراة يوفنتوس ضد تورينو، حيث ظهر غاضباً، مما أثار تكهنات حول توجيه غضبه نحو المدرب سباليتي، لكن تقارير أكدت أن غضبه كان بسبب مصور يحجب رؤيته وقرارات الحكم. - ديربي تورينو شهد تنافساً قوياً واحتكاكات عديدة، لكن الحكم زوفيرلي لم يشهر سوى بطاقة صفراء واحدة، مما زاد من توتر كونسيساو الذي تعرض لتدخلات دون احتساب مخالفات. - يوفنتوس تحت قيادة سباليتي تعادل في مباراتين متتاليتين، ليحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين.

أثار مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو (22 عاماً)، الجدل عقب استبداله في مباراة الديربي التي جمعت فريقه أمام تورينو، أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ ظهر غاضباً وكأنه يوجه إساءات إلى مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي عقب تغييره في الدقيقة 65 من عمر المواجهة، ما جعل اللقطة تنتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسات الكاميرا لقطة كونسيساو وهو يلوح بذراعه بغضب أثناء جلوسه على المقعد، قبل أن يتدخل زميله الصربي دوسان فلاهوفيتش لتهدئته بعناق، لكن الحقيقة لم تكن كما فُسرت في البداية، فقد ظن كثير من المشجعين أن اللقطة احتجاج على سباليتي بسبب استبداله قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء، غير أن تقارير إعلامية إيطالية لاحقة أكدت أن الأمر لا علاقة له بالمدرب الإيطالي الجديد لفريق السيدة العجوز، وأن الغضب كان موجهاً في اتجاه آخر تماماً.

واتفقت صحف إيطالية عدّة، بما فيها لاغازيتا ديلو سبورت وتوتو سبورت، على أن سباليتي لم يكن المستهدف من غضب كونسيساو. وأوضحت التقارير أن اللاعب البرتغالي كان منزعجاً من أحد المصورين الذي كان يحجب رؤيته للملعب أثناء جلوسه على دكة البدلاء، ولم يكن هناك أي خلاف داخل غرف الملابس، كما أشارت إلى أن انفعاله الشديد جاء أيضاً بسبب قرارات الحكم لوكا زوفيرلي الذي تجاهل احتساب عدة مخالفات لصالحه طوال اللقاء، وهو ما زاد من توتره.

وكان ديربي تورينو دائماً عنواناً للندية والتنافس القوي، غير أن هذه النسخة تميزت بكثرة الاحتكاكات وقلة القرارات التحكيمية، إذ لم يُشهر الحكم زوفيرلي سوى بطاقة صفراء واحدة فقط للاعب وسط تورينو أسلاني، رغم كثرة التدخلات الصعبة على كونسيساو الذي سقط أكثر من مرة دون أن يحصل على خطأ. ومع خروجه من الملعب، ظلّ الغضب مسيطراً عليه، وحين لاحظ أن أحد المصورين يوجه الكاميرا نحوه بانتظار ردّة فعل، صاح فيه طالباً منه التركيز على المباراة لا على انفعاله الشخصي.

ويجدر الذكر أن يوفنتوس تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي خاض مباراتَين متتاليتَين انتهتا بالتعادل، الأولى أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة (1-1) في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والثانية كانت بالتعادل السلبي في الكالتشيو أمام تورينو، ليصل رصيد الفريق في الدوري الإيطالي إلى 19 نقطة ويحتل المركز الخامس مؤقتاً. وبهذا الوضع، أصبح الفارق مع نابولي وميلان المتصدرين ثلاث نقاط، ومع إنتر ميلان وروما نقطتين فقط.