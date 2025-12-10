كوندي ينقذ برشلونة أمام فرانكفورت.. مدافع برتبة مهاجم

- لعب جول كوندي دور البطولة في فوز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت 2-1 في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين برأسه، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة بالمسابقة القارية. - رغم تقدم فرانكفورت بهدف مبكر، تألق كوندي في الشوط الثاني، مستغلاً تمريرات زملائه ماركوس راشفورد ولامين يامال، ليقود فريقه للفوز ويثبت قدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة. - أثار كوندي الجدل سابقاً بعدم شغفه بكرة القدم، لكنه أظهر مهارات هجومية مميزة، مؤكداً أنه مدافع برتبة مهاجم.

لعب مدافع نادي برشلونة، الفرنسي جول كوندي (27 عاماً)، دور المُنقذ لكتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، بعدما نجح في حسم المواجهة أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن آينتراخت فرانكفورت فاجأ الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب كامب نو بهدف في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول، واستطاع فرض أسلوبه على برشلونة، الذي عانى بسبب استعجال نجومه أمام حارس مرمى الفريق المنافس، فإن جول كوندي لعب دور البطولة بلا منازع، وفرض نفسه نجماً للمواجهة في دوري أبطال أوروبا.

وعلى عكس بداية آينتراخت فرانكفورت في الشوط الثاني، ظهر كوندي في مناسبتين، الأولى بعدما استغل تمريرة متقنة من قِبل زميله الإنكليزي، ماركوس راشفورد، ليرتقي الفرنسي في الهواء، مستغلاً غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، ويضعها في شباك حارس مرمى الفريق الألماني، الذي لم يستطع التصدي لها في الدقيقة الـ50.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد كوندي إلى الظهور مرة أخرى، بعد أن نجح في استغلال الكرة، التي قدمها على طبق من ذهب زميله الإسباني، لامين يامال، ليضعها في شباك حارس آينتراخت فرانكفورت، لينجح المدافع الفرنسي في تحقيق ما عجز عنه رفاقه المهاجمون، ويثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف الحاسمة، وإهداء الفريق الكتالوني النقاط الثلاث الثمينة في رحلته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خاصة أن صاحب الـ27 عاماً دخل تاريخ برشلونة، لأنه أول لاعب في تاريخ الفريق ينجح بتسجيل هدفين برأسه في مباراة واحدة بالمسابقة القارية، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية.

وكان كوندي قد أثار جدلاً واسعاً في العام الماضي، بعدما كشف عدم شغفه بكرة القدم، لأنه يعتبرها وظيفة فقط، خاصة أنه اعترض كثيراً على لعبه في مركز الظهير الأيمن، لأنه يكشف نقاط ضعفه، ويفضل اللعب في قلب الدفاع، إلا أن ما فعله ضد آينتراخت فرانكفورت يثبت أنه مدافع برتبة مهاجم قادر على تسجيل الأهداف الحاسمة.