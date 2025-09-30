كونتي يُحذر نجمه دي بروين: أقبل الخطأ الأول لكن ليس الثاني

كرة عالمية
روما

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:00 (توقيت القدس)
أنطونيو كونتي وكيفن دي بروين في مباراة ودية في ستاديوم باتيني، 14 أغسطس 2025 (Getty)
أنطونيو كونتي وكيفن دي بروين في مباراة ودية في ستاديوم باتيني، 14 أغسطس 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذر أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لاعبه كيفن دي بروين من تكرار الأخطاء بعد تذمره عند استبداله في مباراة ميلان، مؤكدًا على أهمية الانضباط في الفريق.
- دي بروين، الذي انضم لنابولي من مانشستر سيتي، سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري، لكنه أبدى إحباطه بعد خسارة فريقه أمام ميلان ومانشستر سيتي في دوري الأبطال.
- كونتي شدد على أن غضب دي بروين يجب أن يكون بسبب النتائج وليس التبديلات، مؤكدًا على إغلاق الملف بعد توضيح الموقف.

حذر مدرب فريق نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي (56 سنة)، نجم خط وسطه كيفن دي بروين (34 عاماً)، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء، وذلك بعد تذمر اللاعب عند استبداله في المباراة الماضية أمام ميلان في منافسات الكالتشيو.

وتحدث كونتي، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة، ووجه رسالة خاصة لنجم خط وسطه البلجيكي كيفن دي بروين قال فيها: "من يعرفني يعلم جيداً موقفي تجاه إدارة المجموعة، وحيال بعض التصرفات. من لا يعرفني بمقدوره أن يُخطئ. عليّ توضيح الموقف وتكرار بعض المفاهيم كي يتضح للجميع بأني أقبل الخطأ الأول، لكن ليس الثاني. تم توضيح كل شيء، وأغلق الملف".

ولم يخفِ دي بروين إحباطه بعد استبداله في الدقيقة 72 من مواجهة ميلان التي خسرها الفريق (1-2) على ملعب سان سيرو في المرحلة الخامسة من الدوري، فعاد إلى مقاعد البدلاء وهو يتذمر دون إلقاء التحية على مدربه. وبعد المباراة، تطرّق كونتي إلى الحادثة فقال: "آمل أن يكون غضبه مرتبطاً بالنتيجة. إذا كان بسبب تبديله، فقد وقع على الشخص الخطأ".

دي بروين كونتي في ملعب الاتحاد، 18 سبتمبر 2025 (نايجل فرينش/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

دي بروين عاد لملعب الاتحاد متحفزاً وغادر خائباً بعد التغيير والخسارة

ووصل دي بروين إلى نادي نابولي الإيطالي في ميركاتو الصيف الماضي قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، وسجل حتى الآن ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري، وكانت عودته محبطة عندما عاد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بسبب الخسارة بهدفين نظيفين، فبعد طرد زميله جوفاني دي لورنتسو، خسر البلجيكي موقعه في الدقيقة 26 عندما اضطر كونتي إلى إعادة تنظيم دفاعه.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
حسين الشحات مع النادي الأهلي في ملعب هارد روك ستاديوم، 14 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

حسين الشحات يُثير الجدل بعد الكلاسيكو بما فعله مع النجم البرازيلي

عثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

لماذا حضر ديمبيلي مباراة الدحيل والأهلي في قطر؟

ألكاراز يرفع كأس بطولة طوكيو المفتوحة للتنس في ملعب أرياكي، 30 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ألكاراز بطلاً في بطولة طوكيو... لقبه الثامن هذا الموسم