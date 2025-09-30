كونتي يُحذر نجمه دي بروين: أقبل الخطأ الأول لكن ليس الثاني

- حذر أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لاعبه كيفن دي بروين من تكرار الأخطاء بعد تذمره عند استبداله في مباراة ميلان، مؤكدًا على أهمية الانضباط في الفريق. - دي بروين، الذي انضم لنابولي من مانشستر سيتي، سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري، لكنه أبدى إحباطه بعد خسارة فريقه أمام ميلان ومانشستر سيتي في دوري الأبطال. - كونتي شدد على أن غضب دي بروين يجب أن يكون بسبب النتائج وليس التبديلات، مؤكدًا على إغلاق الملف بعد توضيح الموقف.

حذر مدرب فريق نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي (56 سنة)، نجم خط وسطه كيفن دي بروين (34 عاماً)، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء، وذلك بعد تذمر اللاعب عند استبداله في المباراة الماضية أمام ميلان في منافسات الكالتشيو.

وتحدث كونتي، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة، ووجه رسالة خاصة لنجم خط وسطه البلجيكي كيفن دي بروين قال فيها: "من يعرفني يعلم جيداً موقفي تجاه إدارة المجموعة، وحيال بعض التصرفات. من لا يعرفني بمقدوره أن يُخطئ. عليّ توضيح الموقف وتكرار بعض المفاهيم كي يتضح للجميع بأني أقبل الخطأ الأول، لكن ليس الثاني. تم توضيح كل شيء، وأغلق الملف".

ولم يخفِ دي بروين إحباطه بعد استبداله في الدقيقة 72 من مواجهة ميلان التي خسرها الفريق (1-2) على ملعب سان سيرو في المرحلة الخامسة من الدوري، فعاد إلى مقاعد البدلاء وهو يتذمر دون إلقاء التحية على مدربه. وبعد المباراة، تطرّق كونتي إلى الحادثة فقال: "آمل أن يكون غضبه مرتبطاً بالنتيجة. إذا كان بسبب تبديله، فقد وقع على الشخص الخطأ".

ووصل دي بروين إلى نادي نابولي الإيطالي في ميركاتو الصيف الماضي قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، وسجل حتى الآن ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري، وكانت عودته محبطة عندما عاد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بسبب الخسارة بهدفين نظيفين، فبعد طرد زميله جوفاني دي لورنتسو، خسر البلجيكي موقعه في الدقيقة 26 عندما اضطر كونتي إلى إعادة تنظيم دفاعه.